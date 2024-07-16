力翰全球螺絲廠挺學子出國比賽 連海外螺絲買家都按讚

以特殊件螺絲扣件為競爭強項的力翰全球公司董事長吳宗翰，強力支持高雄嘉興國中巧固球隊代表台灣出國比賽，除了高雄市政府公開肯定外，國內外螺絲產業界與買家都豎起大拇指按讚，力翰全球公司的ESG更上層樓。

上市螺絲廠主管表示，吳宗翰是國立交通大學物理碩士，紮實的學識基礎，加上認真研究的人格特質，讓力翰全球的技術能量高人一等，尤其以特殊件螺絲聞名。很多國外買家解決不了的技術瓶頸，到吳宗翰手中都能得到突破，甚至獲得優於預期的成果，因此愈來愈多用戶與業界都想找他合作。

力翰全球贊助學子出國比賽，遠在波蘭、挪威的客戶都齊聲喊讚，對力翰全球公司支持公益、善盡社會責任表達認同。

高雄市政府教育局在官網首頁上揭露，岡山區嘉興國中巧固球隊今年奪冠，7月19日將代表台灣前往馬來西亞，參與2024亞洲太平洋青少年巧固球錦標賽。為支持嘉興國中培育優秀的運動員，力翰全球公司董事長吳宗翰慷慨捐贈獎助學金，鼓勵球員出國比賽為國爭光。

吳宗翰是經由嘉興國小榮譽會長洪偉文引薦，得知巧固球四名球員將代表台灣出國征戰，秉持回饋教育與社會，立即提供獎助學金經費支持，讓選手與背後支持的家長、師長無後顧之憂全力投入，全心去準備比賽與過程，也讓球員得到最多的後勤照顧與支持。