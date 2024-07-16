華航北美布局完整 全力衝刺客貨運更上層樓
華航（2610）直飛西雅圖16日於西雅圖舉行慶祝酒會並進行切蛋糕慶生儀式，華航總經理高星潢指出，未來北美市場客、貨運布局更完整，華航全力衝刺客貨運營收更上層樓；尤其紅海危機造成的海運亂象，已經看到海轉空的貨運需求出籠，北美龐大的航空貨運商機才剛開始起飛。
全球旅運持續增溫，華航滿足疫後強勁需求，上半年合併營收988.81億元登歷史新高，其中客運收入達646.76億元，年增幅17.01%，東北亞及北美航線載客暢旺，台灣往返日韓、美國旅客持續成長。
華航整體客運航班恢復至疫情前8成，北美、歐洲等長程航線已恢復至疫前規模，台北直飛西雅圖航線的啟動，拓展美洲網達六大直飛航點，預估北美整體營收將成長超過5 %，挹注整體營運表現。
華航看好客運市場發展，積極拓展航網，疫後陸續開航宿霧、峴港、清邁，長程航線獨家開闢捷克布拉格，今年完成西雅圖直飛，插旗北美黃金航點，力求全面穩健布局，強化樞紐優勢。華航積極關注市場動態調整航網結構，強化北美及歐洲市場佈署，未來在運能條件到位後，將評估其他潛力航點開航，致力於提供旅客更綿密的航網服務。
華航持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架於2026年交付完畢，也引進A350租機，目前派飛羅馬、新加坡等航線，2025年將迎接全新787機隊，整體共 24 架，未來將擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊。面臨供應鏈影響新機交付，華航規劃延租既有的737-800及A330-300，穩健區域航網，補充運能及強化布局，掌握暢旺的客運市場商機。
貨機部分，具節油高效能的777F貨機今年已引進2架，8月完成最後1架交付，10架777F全數到位，為華航強大的貨運運能再添動力。西雅圖為華航既有貨運航點，主要瞄準航材、半導體設備、櫻桃、海鮮等時效性生鮮貨品，隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，同時提升美線貨運班表及密度，衝刺營收成長。華航持續以優化機型航網、強化收益管理為策略，關注跨境電商與AI相關半導體市場脈動，彈性布局航網規劃，同時爭取中長期客製化及專案包機，延攬高收益貨源，掌握貨運需求商機。
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