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華航北美布局完整 全力衝刺客貨運更上層樓

經濟日報／ 記者黃淑惠／西雅圖即時報導
華航直飛西雅圖今(16)日於西雅圖舉行慶祝酒會並進行切蛋糕慶生儀式。黃淑惠攝
華航直飛西雅圖今(16)日於西雅圖舉行慶祝酒會並進行切蛋糕慶生儀式。黃淑惠攝

華航（2610）直飛西雅圖16日於西雅圖舉行慶祝酒會並進行切蛋糕慶生儀式，華航總經理高星潢指出，未來北美市場客、貨運布局更完整，華航全力衝刺客貨運營收更上層樓；尤其紅海危機造成的海運亂象，已經看到海轉空的貨運需求出籠，北美龐大的航空貨運商機才剛開始起飛。

全球旅運持續增溫，華航滿足疫後強勁需求，上半年合併營收988.81億元登歷史新高，其中客運收入達646.76億元，年增幅17.01%，東北亞及北美航線載客暢旺，台灣往返日韓、美國旅客持續成長。

華航整體客運航班恢復至疫情前8成，北美、歐洲等長程航線已恢復至疫前規模，台北直飛西雅圖航線的啟動，拓展美洲網達六大直飛航點，預估北美整體營收將成長超過5 %，挹注整體營運表現。

華航看好客運市場發展，積極拓展航網，疫後陸續開航宿霧、峴港、清邁，長程航線獨家開闢捷克布拉格，今年完成西雅圖直飛，插旗北美黃金航點，力求全面穩健布局，強化樞紐優勢。華航積極關注市場動態調整航網結構，強化北美及歐洲市場佈署，未來在運能條件到位後，將評估其他潛力航點開航，致力於提供旅客更綿密的航網服務。

華航持續擴充機隊運能，引進新世代窄體客機A321neo，預計今年底機隊架數達15架、全機隊25架於2026年交付完畢，也引進A350租機，目前派飛羅馬、新加坡等航線，2025年將迎接全新787機隊，整體共 24 架，未來將擔綱區域、紐澳等中長程主力機隊。面臨供應鏈影響新機交付，華航規劃延租既有的737-800及A330-300，穩健區域航網，補充運能及強化布局，掌握暢旺的客運市場商機。

貨機部分，具節油高效能的777F貨機今年已引進2架，8月完成最後1架交付，10架777F全數到位，為華航強大的貨運運能再添動力。西雅圖為華航既有貨運航點，主要瞄準航材、半導體設備、櫻桃、海鮮等時效性生鮮貨品，隨著客運航線啟航，客機腹艙載貨增加，同時提升美線貨運班表及密度，衝刺營收成長。華航持續以優化機型航網、強化收益管理為策略，關注跨境電商與AI相關半導體市場脈動，彈性布局航網規劃，同時爭取中長期客製化及專案包機，延攬高收益貨源，掌握貨運需求商機。

華航直飛西雅圖慶祝酒會華航總經理高星潢期許美國市場在揮軍西雅圖後北美布局再下一城。黃淑惠攝
華航直飛西雅圖慶祝酒會華航總經理高星潢期許美國市場在揮軍西雅圖後北美布局再下一城。黃淑惠攝

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