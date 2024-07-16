快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

台中建商收購超市不手軟！這店成交5.9億 專家曝四大優勢

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中十二期的楓康超市青海店換新房東，交易總價高達5.9億元。圖／台灣房屋提供
台中十二期的楓康超市青海店換新房東，交易總價高達5.9億元。圖／台灣房屋提供

超市優勢多，建商收購不手軟，台中「楓康超市青海店」成交總價創今年西屯區新高。根據最新實價資訊揭露，位在台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店，今年4月以附帶租約的方式，被自然人買家以總價5.9億元無貸款買下，該超市建坪約390坪，地坪約457.7坪，是西屯區今年實價登錄揭露總價最高的不動產交易，經查，買方具建商背景。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察台中超市交易，除了今年4月的楓康超市青海店外，近年台中還有大里的金住生鮮超市、南屯的家樂福超市南屯店、北屯的裕毛屋超市崇德店等超市房地易主。

其中大里的金住超市由富宇建設買下後，預計今年推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案；南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示這類大坪數超市已成台中建商獵地布局的熱門目標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商在台中掃貨超市，主要是超市多半擁有「交通便利、地段出色、地坪廣大、產權單純」等多重優勢，加上許多超市房地交易，還附帶高屋齡建物，可爭取危老重建的容積獎勵，放大開發效益，且短期內仍可坐收租金收益，使超市成為建商近年卡位精華區的主要選擇之一。

此次交易的台中楓康超市青海店，位在福科二路與青海路的角地。台灣房屋信實台中青海店店長廖鴻源表示，該筆交易地段條件頗佳，且土地型態方正，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，因此頗具開發彈性，加上土地使用分區為住二用地，最高容積率可達220%，比同區段住一、住一之一用地的140%更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品，因而吸引業者出手。

該筆交易換算土地取得單價，大約129萬元，由於先前十二期單價突破125萬元的土地，皆為商業用地，因此此次交易也刷新十二期住宅用地的新高水位；但因買賣不破租賃，所以目前超市仍持續經營，對買家而言，具有短期穩定收租、長期開發可期的雙重利多。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

建商 楓康超市

延伸閱讀

受遺贈土地 應報土增稅

立院三讀 設不動產估價助理員制、促古蹟土地管用合一

新聞中的公民與社會／Uber併foodpanda 公平會、結合行為你搞懂了嗎？

鄭文燦曾開口要2千萬政治獻金？ 詹江村爆料：建商非常埋怨

相關新聞

全球第一家LMFP廠爆機密外洩案 泓辰：加強內部管理與資訊安全

桃園市平鎮區泓辰材料公司爆發鄒姓專案經理利用隨身碟非法重製大量秘密資料檔案帶走，近20億產品營業秘密外洩，檢方偵結起訴鄒...

一年內兩次賣地換現金 蘋果西打製造商大飲這麼說

蘋果西打製造商大西洋飲料（以下簡稱大飲）公告，處分高雄湖內土地及建物案，總成交金額約9.63億元，估處分利益達6.05億...

華航北美線營收可望成長逾5% 受限1因素票價難回降

全球旅運持續增溫，中華航空上半年合併營收創歷史新高，其中客運收入達646.76億元，年增幅17.01%，整體客運航班恢復...

欣達環工承攬安平再生水廠新建統包案 環教中心今啟用

欣陸投控（3703）旗下欣達環工負責之「臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」16日舉行環境教育中心開幕典禮，欣陸投控指...

北市天母天玉街商業地只要3萬元？ 北市地政局：只有0.3坪又持分

台北市今公告代為標售113年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共計14筆。地政局指出，其中最便宜一筆土地標價不到3萬元，...

台中建商改掃超市？12期重劃區這店5.9億交易

根據最新實價揭露，台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店今年4月換房東，買家以附帶租約的方式，以總價5.9億元買下，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。