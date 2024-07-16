台中建商收購超市不手軟！這店成交5.9億 專家曝四大優勢

超市優勢多，建商收購不手軟，台中「楓康超市青海店」成交總價創今年西屯區新高。根據最新實價資訊揭露，位在台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店，今年4月以附帶租約的方式，被自然人買家以總價5.9億元無貸款買下，該超市建坪約390坪，地坪約457.7坪，是西屯區今年實價登錄揭露總價最高的不動產交易，經查，買方具建商背景。

台灣房屋集團趨勢中心進一步觀察台中超市交易，除了今年4月的楓康超市青海店外，近年台中還有大里的金住生鮮超市、南屯的家樂福超市南屯店、北屯的裕毛屋超市崇德店等超市房地易主。

其中大里的金住超市由富宇建設買下後，預計今年推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案；南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示這類大坪數超市已成台中建商獵地布局的熱門目標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商在台中掃貨超市，主要是超市多半擁有「交通便利、地段出色、地坪廣大、產權單純」等多重優勢，加上許多超市房地交易，還附帶高屋齡建物，可爭取危老重建的容積獎勵，放大開發效益，且短期內仍可坐收租金收益，使超市成為建商近年卡位精華區的主要選擇之一。

此次交易的台中楓康超市青海店，位在福科二路與青海路的角地。台灣房屋信實台中青海店店長廖鴻源表示，該筆交易地段條件頗佳，且土地型態方正，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，因此頗具開發彈性，加上土地使用分區為住二用地，最高容積率可達220%，比同區段住一、住一之一用地的140%更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品，因而吸引業者出手。