欣達環工承攬安平再生水廠新建統包案 環教中心今啟用
欣陸投控（3703）旗下欣達環工負責之「臺南市安平再生水廠新建工程統包計畫案」16日舉行環境教育中心開幕典禮，欣陸投控指出，該計畫自2020年簽約後，歷經四年，先後完成再生水廠、長達24公里之內外輸配水管網、再生水高階處理設施、配水池之興建，及此次啟用的環境教育中心。
欣陸投控指出，安平再生水廠環教中心是臺南市第一座以水資源保育為主題的教育場館，整體設計以「水」作為靈感，傳達珍惜水資源的重要性。
欣達環工執行長周黎明表示，此座環境教育中心，讓安平再生水廠不再只是冰冷的廠房，而是有溫度和深度的教學場所，透過政府的妥善規劃、民間公司的執行力，環境教育可以更真實的呈現在民眾的眼前，展現政府與民間攜手合作所發揮的積極及有效性。
周執行長進一步說明，環教中心一樓視聽教室內設有環境教育解說、說故事及DIY場域；二樓戶外空間及頂樓廣場等開放空間，則可提供當地居民日常休閒活動及利用，將再生水廠打造成親民的休閒環境。
此次開幕的環教中心，外牆以柔和的曲線與北側公園及旁邊紅樹林溼地廊道相呼應，將環境與生態融合於建築設計之中，行走於綠色廊道中猶如展開小水滴的旅程。館內設有環境教育專屬教學區、互動式體驗設施，讓民眾對於污水處理流程、再生水處理流程、水資源處理相關知識更加了解，建立水資源的永續觀念。
欣達環工目前有5座包含環境教育的水資中心正在營運，除本次的安平再生水廠之外，亦包含「淡水水資源回收中心」、「埔頂水資源回收中心」、「高雄鳳山水資源中心」以及「高雄臨海水資源中心」等，除污水處理範圍遍布全台，欣達環工更積極打造寓教於樂的親水環境，體現水資源處理的核心價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言