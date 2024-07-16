遠雄港攜東風集團跨境電商物流專倉 舉行開工營運典禮

「遠雄航空自由貿易港區（Farglory Free Trade Zone, FTZ）」與東風集團之跨境電商物流專倉16日舉行開工營運典禮，預計將於明日(17)日正式開倉營運，東風集團亦將透過與遠雄航空自由貿易港區公司的合作，挹注桃園國際機場提升國際空運能量。

遠雄港指出，為滿足不斷擴張的台灣市場並開拓商機使桃園航空貨運園區成為經濟競爭力的發展命脈，遠雄航空自由貿易港區公司今日與東風集團-東風航空貨運承攬有限公司(EAST WIND Express)共同辦理跨境電商自動化物流專倉之開工營運典禮，祈求能提供兩岸三地貨物運輸更完善之物流服務，並持續支持台灣市場日益成長的貿易需求。

物流專倉為一地上三層及地下一層之獨立快遞通關倉庫，建物量體約3,965坪，涵蓋通關倉儲區、物流操作區、辦公區域等作業空間，預計將於明日(17)日正式開倉營運，提供更優良的營運安全與通關效率，為台灣空運快遞市場締造新榮景。