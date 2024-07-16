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雄獅獨包挪威郵輪半個月嗑光6噸牛肉 迪士尼郵輪第4季上架

經濟日報／ 記者嚴雅芳／沖繩即時報導
NCL挪威郵輪奮進號。雄獅/提供
NCL挪威郵輪奮進號。雄獅/提供

雄獅（2731）6月5日起引進挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」首航台灣，此次獨包航程長達四個月、32趟次，創下國內旅行社紀錄。雄獅發言人賴一青表示，疫後在機位取得有限的條件下，旅行社需思考如何擴充市場，郵輪成了紓解運量的工具。

以挪威郵輪奮進為例，一趟航程等於超過十趟的包機，32趟次就是320架飛機的載客量，可適時彌補航空公司機位供給不足。雄獅此次包下「奮進號Norwegian Spirit」也為雄獅帶進了五萬多位的消費者，透過好的旅遊服務體驗，可望成為雄獅的回頭客，為未來創造更多客人。

雄獅今夏獨包挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」船上多達6間免付費餐廳，帶來多元且豐富的餐飲選擇，像是牛排、烤雞、漢堡、甜點等，都深獲台灣旅客喜愛。雄獅旅遊統計，台灣旅客平均在船上每日享用5.6餐，其中對「牛排」更是情有獨鍾，平均每日消耗逾200公斤，是奮進號以往海外航程的2倍以上，短短半個月吃光6公噸牛肉，創下該船紀錄。

賴一青表示，為提供台灣旅客更好的郵輪體驗，船上服務人員、標示、廣播等，皆已完成中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃檯，每段航程都會安排至少20位雄獅工作人員，提供諮詢岸上觀光、消費帳務、付費餐廳預約、尋人服務等協助。豐趣科技也推出專為郵輪旅客設計的「沖繩 Fun Pass」，內含熱門景點門票、必吃美食、藥妝店優惠及免費贈品。

賴一青說，雄獅旅遊更發揮「策展力」，於所有航程舉辦親子卡牌對戰、卡拉OK對決、舞王舞后海選等活動，皆是由雄獅團隊規劃與執行，另與台灣知名街舞團體HRC Dance Studio合作，於5日、6日航程提供街舞表演及街舞教學，特定航程還有喜劇脫口秀、理財講座等活動，滿足不同族群旅客的需求。

展望下半年郵輪旅遊市場，賴一青指出，將鎖定Fly Cruise旅遊商品，像是獨家開賣甫於7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於第4季上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估今年銷售有望突破8萬人次，營業額可佔整體營收近10%。

紐約客牛排是奮進號人氣第一的美食。雄獅/提供
紐約客牛排是奮進號人氣第一的美食。雄獅/提供

街舞 郵輪 雄獅

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