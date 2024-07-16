北市天母天玉街商業地只要3萬元？ 北市地政局：只有0.3坪又持分

台北市今公告代為標售113年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共計14筆。地政局指出，其中最便宜一筆土地標價不到3萬元，比一輛知名品牌機車還便宜；不過，還有尚待標售標的上百筆土地，其中一筆最大面積逾1100坪，位於陽明山，113年公告現值總額為1815萬3128元。

北市地政局指出，今天標售不到3萬元這筆土地，位於天母天玉街，屬商業區，但面積約1平方公尺，約0.3坪 ，附近多是老房子，持分也很小，僅224分之16，今天已經是第二次開標，若再流標將囑託登記為國有。

地政局統計，台北市還有約100筆地籍清理土地待標售，尚未排入標售主要是因為有民眾主張所有權人應該是祭祀公業或神明會，需向民政單位申報或申請登記中而未排入標售，尚未標售標的中，其一最大面積逾3700平方公尺，約1100坪，位於北投區，使用分區為陽明山國家公園區。

地政局指出，該筆尚未標售，主要是該標的可能為祭祀公業組織，目前正向民政單位申報清理中，如果確定屬祭祀公業，會依民政單位核定名冊重新登記，並排除地籍清理範圍。

地政局表示，地籍清理是為了處理光復初期遺留地籍登記不完整或與現行法令規定不符的土地，如果超過期限而仍未依相關法規提出申請，除公共設施用地外，由市府依法代為標售。

地政局指出，這批土地為減價後再標售，如再無人投標，將囑託登記為國有。標售訂於113年7月18日，並將於該局臉書粉絲專頁「台北地政」直播。開標結果將於當日公告於該局網站地籍清理專區－代為標售資訊，並以簡訊通知投標人，請投標民眾注意相關訊息，以維護權益。