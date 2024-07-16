一年內兩次賣地換現金 蘋果西打製造商大飲這麼說
蘋果西打製造商大西洋飲料（以下簡稱大飲）公告，處分高雄湖內土地及建物案，總成交金額約9.63億元，估處分利益達6.05億元。大飲表示，資金將用於調整工廠產線，力拚恢復應有營收。
大飲先前爆出食安事件，產線也遭勒令停工，在整改後去年復工，但營收下降不少，資金不足，財報被簽證會計師出具繼續經營能力「存在重大不確定性」。
此次大飲處分高雄土地，也是去年9月處分台南佳里土地，獲得淨處分利益1.38億元之後，短期內第二次賣地。
大飲表示，原本與銀行經辦貸款中，只要貸款通過，經營能力就不會有問題，但由於之前停工損失重大，銀行授信條件審查較為嚴格，為徹底解決問題才決定處分土地。
大飲也說，待資金注入後就能調整工廠產線，恢復大量正常生產，各通路缺貨問題才能立即解決，並恢復應有的營收。
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