熱錢湧入！每百戶就有2戶買房 南二都家戶購屋比創新高

上半年六都移轉棟數總數創下13年來新高，也讓各市家戶購屋比大漲，住商機構彙整六都地政、民政局資料，六都上半年家戶購屋比全數上揚，其中尤以南二都表現最為驚人，家戶購屋比皆破2%，雙雙創下自2016年以來新高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，南二都在半導體產業進駐等議題帶動下，適逢國內股市大漲，熱錢持續湧入房市，刺激市場買氣。

住商機構盤點六都民政、地政單位之區域家戶數與移轉棟數，統計出家戶購屋比，以此評估區域買氣。統計顯示，六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，換言之是六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。

資料指出，台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，其中台南市更首次家戶購屋比破2%大關，徐佳馨指出，受「新青安」優惠貸款帶動，加上上半年度台股持續創新高，市場游資滿滿情況下，熱錢湧入房地產市場；此外，南二都近年來有高科技巨擘進駐帶動，房市話題充分，加上區域房價相較其他四都仍算親民，吸引購屋、置產族群目光，致使區域買氣有感上升。

關注其他四都數據，台北市上半年家戶購屋比達1.4%、新北市為2%、桃園市為2.6%、台中市則是2.4%，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察2016年以來上半年數據，桃園市僅2023年委居第二，其餘數年家戶購屋比皆是冠軍，主因為區域重劃區議題濃厚，加之親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞，區域買房風氣甚為風行。