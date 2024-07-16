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台中建商改掃超市？12期重劃區這店5.9億交易

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中12期示意圖／台灣房屋提供
台中12期示意圖／台灣房屋提供

根據最新實價揭露，台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店今年4月換房東，買家以附帶租約的方式，以總價5.9億元買下，該超市建坪約390坪，地坪約457坪，是西屯區今年實價總價最高的不動產交易，經查買方為建商

台灣房屋集團趨勢中心彙整，除了今年4月的楓康超市青海店外，近年台中還有大里的金住生鮮超市、南屯的家樂福超市南屯店、北屯的裕毛屋超市崇德店等超市房地易主。

其中大里的金住超市由富宇建設買下後，預計今年推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案；南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示這類大坪數超市已成台中建商獵地佈局的熱門目標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商在台中掃貨超市，主要是超市多半擁有「交通便利、地段出色、地坪廣大、產權單純」等多重優勢，加上許多超市房地交易，還附帶高屋齡建物，可爭取危老重建的容積獎勵，放大開發效益，且短期內仍可坐收租金收益，使超市成為建商近年卡位精華區的主要選擇之一。

台灣房屋信實台中青海店店長廖鴻源表示，新交易的12期楓康超市青海店，坐落福科二路與青海路的角地，地段條件頗佳，且土地型態方正，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，因此頗具開發彈性。

此外該筆交易的土地使用分區為住二用地，最高容積率可達220%，比同區段住一、住一之一用地的140%更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品，因而吸引業者出手。

該筆交易換算土地取得單價，大約129萬元，由於先前十二期單價突破125萬元的土地，皆為商業用地，因此本次交易也刷新十二期住宅用地的新高水位。因買賣不破租賃，目前超市仍持續經營，對買家而言，具有短期穩定收租、長期開發可期的雙重利多。

台灣房屋集團趨勢中心彙整，除了今年4月的楓康超市青海店外，近年台中還有大里的金住生鮮超市、南屯的家樂福超市南屯店、北屯的裕毛屋超市崇德店等超市房地易主。

其中大里的金住超市由富宇建設買下後，預計今年推案；北屯的裕毛屋超市，也將由冠德建設推出新案；南屯的家樂福超市則是由鉅陞建設購入，目前仍在營運中，顯示這類大坪數超市已成台中建商獵地佈局的熱門目標。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商在台中掃貨超市，主要是超市多半擁有「交通便利、地段出色、地坪廣大、產權單純」等多重優勢，加上許多超市房地交易，還附帶高屋齡建物，可爭取危老重建的容積獎勵，放大開發效益，且短期內仍可坐收租金收益，使超市成為建商近年卡位精華區的主要選擇之一。

近年台中指標超市相關房地交易 資料來源／台灣房屋
近年台中指標超市相關房地交易 資料來源／台灣房屋

建商 楓康超市

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