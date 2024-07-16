全球第一家LMFP廠爆機密外洩案 泓辰：加強內部管理與資訊安全

桃園市平鎮區泓辰材料公司爆發鄒姓專案經理利用隨身碟非法重製大量秘密資料檔案帶走，近20億產品營業秘密外洩，檢方偵結起訴鄒，泓辰材料今天上午發聲明稿指出，該公司資安控管系統去年底發現鄒離職前下載大量機密檔案，感謝桃園檢調偵辦，在鄒住家查獲相關機密檔案，向法院聲押鄒獲准，將該公司損害降至最低。

泓辰材料公司為一家電池正極材料公司，位於平鎮工業區，為全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造商，該公司鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，以個人隨身碟帶離公司，導致價值19.44億的產品營業秘密外洩，桃園地檢署依違反營業秘密法等案件起訴，並建請法院從重量刑。

泓辰材料聲明稿表示，該公司資安控管系統在2023年底發鄒姓員工在離職前夕下載大量機密檔案，桃園地方檢察署檢察官指揮桃園市調查處調查官戮力偵辦，在鄒員住家查獲相關機密檔案，並向法院聲押鄒員獲准，將該公司所受損害降至最低，謹向桃園地檢署、桃園市調查處表達最誠摯感謝。