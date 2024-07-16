智齡科技完成2.5億元B輪募資 ITIC、台日基金成新股東

智慧照護公司智齡科技15日宣布，成功完成B輪2.5億元募資，總募資金額達6.2億元。除Pre-B輪投資人嘉泥、緯創資通、達盈管顧、聯合報、彰能資本外，新投資人包括ITIC（創新工業技術移轉公司）及ITIC和日本最大銀行Mitsubishi UFJ Financial Group旗下MUCAP共同管理的台日三號基金。

智齡科技表示，該公司提供SaaS（Software as a Service）解決方案，打造以人為本的長照、日照、與居服管理解決方案。在高齡照護市場以AI創新技術成為市場領導者。智齡科技創辦人暨執行長康仕仲表示，這次募資的成功，不僅是投資人肯定智齡科技的創新研發能力，並對公司藉AI智慧長照運用，推展北美、日本等高齡國際市場的潛力也深具信心。

智齡科技2022年年底正式進入北美市場，短短一年時間目前營收已成長佔整體營收一成。2023年更在日本的牙科診所推出JuboLink for Dental試用版，這個創新解決方案能夠在手術過程中即時監測生命徵象，提升患者護理品質並簡化數據管理。

日本照護與台灣科技的合作，為兩地照護產業帶來重大突破。通過引進台灣的先進科技，如智慧健康監控系統和AI診斷工具，讓日本的照護機構能夠提供更高效且精準的服務。本輪獲國際資金挹注，智齡科技將更促進與日本的技術交流與創新，提升全球照護市場的競爭力，最終使患者獲得更優質的照護體驗。

2025年台灣邁入超高齡社會，預期帶動健康福祉產業產值突破3,000億元。近年有不少公司投入健康及醫療新創，源自台大科技部計畫的智齡科技成立於2018年，從照護切入脫穎而出，目前已是台灣智慧長照龍頭。

智齡科技首輪增資由達盈管顧領投，並帶進國發基金加強投資策略性服務業專案共同投資；A輪募資1.95億元，加入本次B輪募資2.5億元後，智齡科技總募資金額達6.2億元。

智齡科技憑藉卓越的創新能力和前瞻性的市場眼光，目前市場佔有率逾30%，早在2022年，就已經使用生成式AI幫助護理師節省登打護理紀錄的時間，今年更啟動JuboGPT，訓練具備通過護理師國考的照護應用模型，讓自動化生成結果更具專業背書。

此外，智齡科技開發協助機構及家屬溝通的「家人安心寶」、交班紀錄生成等系統功能，致力將生產力最大化，減少對照護人力的依賴。通過不斷優化AI應用軟硬體技術，提升產品性能和客戶體驗，贏得國內外市場的廣泛認可。在全球對智慧照護需求增長的背景下，智齡科技積極拓展國際業務，與眾多國際合作夥伴緊密合作，共同推動智慧照護醫療的發展，構建多元且開放的智慧照護生態圈。