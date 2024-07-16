快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

都是投資客？高雄AI概念區空屋率攀升

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

根據內政部發布2023年下半年低度用電住宅(空屋)，高雄市左營區空屋比率下降1.28個百分點最多，至於空屋比率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加0.48個百分點，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮及楠梓區，是高雄未來AI發展重鎮，前鎮為亞灣區開發主要範疇之一，亦為5GAIoT創新園區核心場域，鴻海攜手輝達於高雄軟體園區設置先進算力中心就位在該區。

她表示，迎接科技高端客群，近年該區更已成為高雄新興豪宅特區，然而豪宅去化速度不如一般住宅，同時豪宅型產品多為高端客資金停泊置產標的，亦或做為招待所，非自用空置比例相對較高。

而受惠台積電設廠，楠梓區為高雄近年房市發展最猛烈的區域，吸引建商大舉進駐推案，觀察楠梓區2023年第四季待售新成屋逼近2千棟，僅次於高雄人口大區三民區，待售新成屋比率相較上一季增加8.83個百分點，餘屋增加相對影響整體空屋比率。

岡山區隨著紅利陸續到位，包括樂購廣場開幕、岡山高醫進駐及捷運岡山車站通車，大幅為區域挹注多元機能，近一年岡山平均房價1字頭還有的找，前景與錢景有利可期，更添投資買氣。

這些紅利區具備豐沛的建設紅利買氣大增，投資置產比例高，亦不乏替未來就業先行置產的客群，但由於台積電廠房、亞灣區整體建設尚未完全到位，因此雖買氣積極，自住型人口還沒進駐，空屋比例也相對升高。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台積電 岡山 豪宅

延伸閱讀

好貴喔！他見高雄家樂福紅豆餅售價飆漲 驚嚇到「腿抖了一下」

公私協力 2050淨零建築跨領域交流會高雄登場

台南、高雄人下班注意 大雷雨來襲伴隨打雷閃電　　

南高屏、台東大雨特報 台南高雄留意大雷雨

相關新聞

全球第一家LMFP廠爆機密外洩案 泓辰：加強內部管理與資訊安全

桃園市平鎮區泓辰材料公司爆發鄒姓專案經理利用隨身碟非法重製大量秘密資料檔案帶走，近20億產品營業秘密外洩，檢方偵結起訴鄒...

一年內兩次賣地換現金 蘋果西打製造商大飲這麼說

蘋果西打製造商大西洋飲料（以下簡稱大飲）公告，處分高雄湖內土地及建物案，總成交金額約9.63億元，估處分利益達6.05億...

北市天母天玉街商業地只要3萬元？ 北市地政局：只有0.3坪又持分

台北市今公告代為標售113年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共計14筆。地政局指出，其中最便宜一筆土地標價不到3萬元，...

台中建商改掃超市？12期重劃區這店5.9億交易

根據最新實價揭露，台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店今年4月換房東，買家以附帶租約的方式，以總價5.9億元買下，該...

智齡科技完成2.5億元B輪募資 ITIC、台日基金成新股東

智慧照護公司智齡科技15日宣布，成功完成B輪2.5億元募資，總募資金額達6.2億元。除Pre-B輪投資人嘉泥、緯創資通、...

都是投資客？高雄AI概念區空屋率攀升

根據內政部發布2023年下半年低度用電住宅(空屋)，高雄市左營區空屋比率下降1.28個百分點最多，至於空屋比率攀升最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。