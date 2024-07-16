都是投資客？高雄AI概念區空屋率攀升

根據內政部發布2023年下半年低度用電住宅(空屋)，高雄市左營區空屋比率下降1.28個百分點最多，至於空屋比率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加0.48個百分點，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮及楠梓區，是高雄未來AI發展重鎮，前鎮為亞灣區開發主要範疇之一，亦為5GAIoT創新園區核心場域，鴻海攜手輝達於高雄軟體園區設置先進算力中心就位在該區。

她表示，迎接科技高端客群，近年該區更已成為高雄新興豪宅特區，然而豪宅去化速度不如一般住宅，同時豪宅型產品多為高端客資金停泊置產標的，亦或做為招待所，非自用空置比例相對較高。

而受惠台積電設廠，楠梓區為高雄近年房市發展最猛烈的區域，吸引建商大舉進駐推案，觀察楠梓區2023年第四季待售新成屋逼近2千棟，僅次於高雄人口大區三民區，待售新成屋比率相較上一季增加8.83個百分點，餘屋增加相對影響整體空屋比率。

岡山區隨著紅利陸續到位，包括樂購廣場開幕、岡山高醫進駐及捷運岡山車站通車，大幅為區域挹注多元機能，近一年岡山平均房價1字頭還有的找，前景與錢景有利可期，更添投資買氣。