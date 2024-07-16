比機車便宜！北市標售地籍清理土地 天母底價不到3萬

台北市今公告代為標售113年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，共計14筆，其中最便宜一筆土地標價不到3萬元，比一輛知名品牌機車還便宜。

這筆土地位於天母天玉街38巷內，地政局表示，面積約一平方公尺，目前上方為一棵樹，附近多是老房子。

台北市政府地政局表示，地籍清理是為了處理光復初期遺留地籍登記不完整或與現行法令規定不符的土地，如果超過期限而仍未依相關法規提出申請，除公共設施用地外，由市府依法代為標售。

地政局表示，本批土地為減價後再標售，如再無人投標，將囑託登記為國有。標售訂於113年7月18日，並將於該局臉書粉絲專頁「臺北地政」直播。開標結果將於當日公告於該局網站地籍清理專區－代為標售資訊，並以簡訊通知投標人，請投標民眾注意相關訊息，以維護權益。