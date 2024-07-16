快訊

川普遇襲…美元雙率及金市同步走高 法人分析「2因素」打破慣性

進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

蔡英文到蔡依林都出演...半世紀的莒光軼事 僅它打破老三台藩籬

每百戶就有2戶買房 南二都刷新家戶購屋比天花板

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄房市示意圖／記者游智文攝影
高雄房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構彙整六都地政、民政局資料，六都今年上半年家戶購屋比全數上揚，南二都表現最為驚人，家戶購屋比皆破2%，等於每百戶就有2戶買房，雙雙創下自2016年以來新高。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，南二都在半導體產業進駐等議題帶動下，適逢國內股市大漲，熱錢持續湧入房市，刺激市場買氣

住商機構盤點六都民政、地政單位之區域家戶數與移轉棟數，統計出家戶購屋比，以此評估區域買氣。

統計顯示，六都上半年家戶購屋比合計達到2.1%，換言之是六都每100戶居民中，平均有超過2戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。

資料顯示，台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，其中台南市更是首次家戶購屋比破2%大關。

徐佳馨指出，受新青安優惠貸款帶動，加上上半年度台股持續創新高，市場游資滿滿情況下，熱錢湧入房地產市場；南二都近年來有高科技巨擘進駐帶動，房市話題充分，加上區域房價相較其他四都仍算親民，吸引購屋、置產族群目光，使區域買氣有感上升。

觀察其他四都數據，台北市上半年家戶購屋比達1.4%、新北市為2%、桃園市為2.6%、台中市則是2.4%。桃園買氣位居第一。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，觀察2016年以來上半年數據，桃園市戶購屋比僅2023年第二，其餘數年家戶購屋比皆是冠軍，主因為區域重劃區議題多，親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞，區域買房風氣甚為風行。

賴志昶提醒，六都雖說上半年房市仍維持高檔買氣，惟下半年適逢全球總統大選年，尤以美國選情最為激烈，牽動全球政經局勢敏感神經，台美互動緊密，後續發展更值得留意。

他表示，在此狀況下，政府如何因應更值得關注。特別是資金潮去向，下半年若建案排隊、利用新青安炒作等亂象仍持續叢生，政府恐有進一步管控措施，值得購屋族群注意。

六都歷年上半年家戶購屋比。表／住商機構提供
六都歷年上半年家戶購屋比。表／住商機構提供

房市 熱錢 買氣

延伸閱讀

他逛賣場看見天花板漏水 抬頭望見「新產品」驚呼：真是塊風水寶地

天花板上有18萬隻蜜蜂！7年沒人發現 養蜂人也震驚：淋了一身蜜

老夫妻幫兒買房 同住竟遭趕出門還打傷…心寒提撤銷贈與要回400萬

G-Shock最頂天花板再突破！MR-G規格2100系列首發

相關新聞

每百戶就有2戶買房 南二都刷新家戶購屋比天花板

住商機構彙整六都地政、民政局資料，六都今年上半年家戶購屋比全數上揚，南二都表現最為驚人，家戶購屋比皆破2%，等於每百戶就...

經濟選書／創意募資平台 催動直接交易

和P2P借貸的原始模式一樣，Kickstarter使用以網際網路為基礎的平台來幫助人們籌措或給予資金。為了掌握群眾智慧，兩者同樣要求一項專案須達到最低支持門檻才能獲得資金。

打無可打 蛋白熱過蛋黃 業界大咖看下半年房市景氣

房市去年看回不回，今年上半年更上演排隊、抽籤、鎖房等誇張情節。在央行祭出第六波信用管制、新青安改為一生一次，囤房稅2.0正式上路後，下半年房市會改變嗎？業界大咖怎麼看？

南西商圈爆危機2／住宅區開店禁令發酵 中山南西會步入師大商圈後塵？

這次南西商圈檢舉風波，讓不少人想起師大商圈。南西商圈會不會像師大商圈一樣，在網路引發熱烈討論。

南西商圈爆危機1／ 昔三流商圈今租金看齊東區 3關鍵讓它成為年輕人逛街勝地

台北市中山南西商圈近來有上百家商家遭檢舉違反土地使用分區條例，引發各界關注，許多網友擔心「最香商圈」消失，希望政府重視，議員也紛紛跳出來要求市府拿出解決辦法。到底中山南西商圈是如何崛起的？為何如此受到年輕人歡迎？

打炒房出奇招2／新青安助長房貸大成長 堵好「後門」房價就跌？業者說抓錯重點

俗稱銀行不動產放款天條的《銀行法72之2》但書，近來引發關注，箇中原因是近期不動產放款集中度居高不下，新青安又推升買氣、助漲房價。如果把72之2的「後門」關小一點，真的對降低集中度、穩定房價有幫助嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。