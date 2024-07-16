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中鋼8月盤價符合預期 法人估有利維持獲利能力

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布8月內銷月盤價，六項主要大宗鋼品全面平盤，符合市場預期。

分析師指出，中鋼8月盤價以平盤開出，相對強於中國寶鋼的下跌盤價。目前亞洲市場的鋼鐵價格大多進入區間盤整格局，主要由於原料價格已相對走弱。

鐵礦砂價格來看，進入6月之後，上游鐵礦砂價格出現鬆動，跌破過去一個多月的整理區間，目前最新報價為每噸107美元。市場對未來需求的信心不足，是鐵礦砂價格出現回檔的最主要原因之一。

近幾個月中鋼的盤價相對於亞洲鋼價而言，呈現跟漲不跟跌的走法，對外銷及部份客戶或型號則以專案價格供應維持競爭力，對中鋼自身的獲利相對有利。

中鋼 國寶 鐵礦砂價格

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