和泰新車出擊 配備大升級

第11代TOYOTA CAMRY嶄新登場。近年來SUV市場快速崛起，但台灣車市一直有一群房車忠實支持者，其中佼佼者CAMRY更是蟬聯中大型房車級距銷售冠軍22年，為全球最為重要的房車之一，距前次大改款已六年，為回應消費者需求，和泰汽車於7月4日正式發表全新第11代CAMRY。

TOYOTA CAMRY以全新動感時尚外觀、奢華舒適內裝與標配Toyota Safety Sense 3.0及8SRS氣囊等多項主被動安全配備，重新定義了現代房車的標準。油電車型更採用了全新第五代油電系統，滿足消費者對於科技配備及駕駛樂趣的提升需求，期許為熱愛房車的車主帶出更好的操控感受。

和泰汽車（2207）表示，本次CAMRY上市之前即預接狀況熱烈，原本一年的銷量約為3,600台，新車外觀內裝強化加上調降售價後，年販目標調整為6,000台，正式發表前接單已破千台，預計7月單月接單也將超過千台，年底前有望把全年度6,000台的配額全部賣掉。

展現動感外型 內在走科技風

全新大改款的TOYOTA CAMRY展現"Sedan to the Core"之美，在外觀設計上展現動感、時尚的風貌，前視具雙髻鯊造型車頭與全新下氣壩設計，水箱護罩則結合橫條與菱格網狀設計，霸氣十足。流線型的車側身則營造出大器、高雅風貌。C字型LED頭燈組的銳利設計在白天及夜晚都極具辨識度。後方設計延續雙髻鯊造型，與尾部線條相互呼應，彰顯質感、簡潔線條的視覺氛圍。

全新CAMRY滿足消費者對於科技配備及駕駛樂趣的提升需求。和泰車／提供

全新CAMRY的內裝設計注重舒適感和實用性，以大量水平線條設計打造寬闊視覺感受，提供大型置物空間、無線充電座等便利設計，其中油電旗艦版更搭載多項高級配備，包括E-Mirror、12.3吋全彩數位儀錶板、後座電動調整座椅等，尤其後座還配有智慧中控面板，可獨立調整後座空調溫度、座椅傾斜角度，亦可操作遮陽簾、頻道及音樂等功能，不僅展現科技內裝風貌，更提供媲美豪華車的舒適體驗。

全新動力加持 發揮高效馬力

大改款CAMRY採用全新第五代油電系統，透過新PCU動力單元控制系統，使最大綜效馬力達230 ps，同時，油耗表現也提升至25.3 km/l，消費者在意的駕馭樂趣及油耗都有優良表現。同時避震器、軸承和彈簧均優化，提供精準的操控體驗和絕佳的乘坐舒適性。

CAMRY上市可望再掀房車風潮。和泰車／提供

全新改款CAMRY標配8SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA速限辨識輔助系統等主動安全配備。

40項安全配備 守護行車安全

另外，油電旗艦版搭載PVM環景影像輔助透視系統（附底盤透視），油電尊爵以上之等級均配有PKSB防碰撞輔助系統等，最高搭載40項主被動安全配備，全面守護駕駛者與乘客的乘坐安全。

新款CAMRY車型價格

全新TOYOTA CAMRY共四等級編成，CAMRY汽油車款增加配備，其他油電版在配備升級之外，與前代油電車款相比約降價5%，降幅最大的甚至達到9%。和泰汽車表示，配備全新升級，包括第五代油電系統、TSS3.0等，價值超過15萬元，加上配備增值，一來一往，尊爵版價差約達20萬元，而汽油豪華版汰舊換新價93.5萬元起，可望再掀房車風潮。

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