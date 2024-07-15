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7月的台中很藝術！中友舉辦藝文展覽 清涼消暑好去處

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
李貞慧提供《雲遊》進行義賣，義賣金額全數捐贈給中華民國扶弱成長協會。中友百貨提供
李貞慧提供《雲遊》進行義賣，義賣金額全數捐贈給中華民國扶弱成長協會。中友百貨提供

連日高溫讓許多民眾紛紛往室內跑，中友百貨近期推出的藝術展覽，很適合闔家大小一起欣賞。中友強調，在舒適的賣場欣賞藝術家精心創作，成為炎炎夏日中最佳消暑行程。

中友時尚藝廊本期推出東海大學教授李貞慧的《微光心影-李貞慧膠彩創作展》，同期間於A棟10樓創意平台，推出東海大學助理教授廖敏君的《記憶交織-藝術創作展》，以兩檔不同型態的藝術展覽，帶給消費者知性的暑假觀展體驗。

A棟12樓時尚藝廊本期推出《微光心影-李貞慧膠彩創作展》，展出日期從即日起起至9月2日止，展覽作品共27件。

李貞慧深受「臺灣膠彩畫之父」林之助老師的啟蒙，以及美學大師蔣勳的鼓勵，留學日本筑波大學藝術研究所後返台於母校任教至今。他致力於推廣膠彩畫，曾兩度擔任系主任，現為專任教授。

李貞慧鍾情於膠彩創作及水墨韻味，深受大自然所吸引，創作題材主要取材自大地萬物。使用或輕或迅疾的筆墨技法，藉由膠彩礦物的交錯堆疊與組合碰撞，留下最初的心靈印象與感動。作品呈現出豐富色彩以及線條揮灑，表現出堅毅不拔的巨大生命力，更彰顯出詩意盎然的哲思境界。

中友企劃處經理簡聰政表示，每年7月份中部的藝術活動特別吸睛，除了各大展館推出精彩活動，更有台中藝術博覽會加持，中友百貨也一直是媒體合作單位。

而經營12年的中友時尚藝廊也策劃一場主題：《微光心影》展覽，藝術家李貞慧以其微觀之眼、礦彩筆下的光影紋理，為觀眾帶來一幅幅自然清雅且氣韻生動的膠彩作品，值得前來細細品味和欣賞。

也感謝李貞慧提供作品《雲遊》進行義賣，義賣金額將全數捐贈給「社團法人中華民國扶弱成長協會」，喜愛李貞慧教授作品的民眾也能趁此次購入，同時為社會公益盡一份心力。

中友時尚藝廊12年來每一檔藝術活動。都會邀請藝術家一起為社會做公益，共同實現ESG的社會關懷理念。

此外，A棟10樓創意平台同時展出廖敏君《記憶交織-藝術創作展》。廖敏君擅長以工業素材結合看似編織手法創造新舊的記憶連結，展出共26件作品，其中包含許多人的童年記憶-小甜甜、七龍珠、哆啦A夢等，也歡迎消費者前往觀賞。

7月24日及8月10日下午2點，於藝廊現場進行藝術家專場導覽活動，歡迎對膠彩藝術有興趣的觀眾一同參與。

中友時尚藝廊推出東海大學教授李貞慧的《微光心影-李貞慧膠彩創作展》。中友百貨提供
中友時尚藝廊推出東海大學教授李貞慧的《微光心影-李貞慧膠彩創作展》。中友百貨提供

東海大學 藝術家

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