華航新貨機下半年報到

經濟日報／ 記者黃淑惠／西雅圖報導

華航（2610）全新貨機助攻，下半年貨運動能爆發。華航總經理高星潢表示，航空貨量爆發但貨運運力不足，華航下半年有新貨機加入，成為貨運營收、獲利增添新動能。

當前，航空貨運產業遇到兩大奇特現象，其一，高星潢分析，全球知名的飛機製造商都遇到供應鏈缺料、缺工問題，航空業最頭痛的問題就是運能不足，碰到新機延遲交付、租機到期要還的問題；製造商交機要恢復正常還要再等三年，運力不足，航空貨運需求又增加，運價可獲得支撐。

其二、貨量大爆發。高星潢進一步，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，電商商品、人工智慧晶片和伺服器的需求，持續帶動空運需求高漲 ，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季將出現更顯著的增長，9月航空貨運更要步入旺季，將出現更顯著的增長。

國內航空物流業者認為，即便航空客運雖然已經全部恢復，機腹載貨加入後，航空貨運依舊旺；AI是全新的需求，這波出貨需求相當急，伺服器相關的體積大、重量重，現在趕出貨的伺服器都是高階產品，售價是過去兩到三倍，只要能出順利趕工出貨，對於航空貨運漲格漲20%、30%絲毫沒有感覺。

伺服器 華航 電商

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