大同海外布局報捷 攜大世科在印尼建 AI 運算中心

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
大同公司示意圖。 圖／聯合報系資料照片
大同公司示意圖。 圖／聯合報系資料照片

大同（2371）拓展海外布局傳捷報，昨（15）日宣布攜手旗下大世科獲印尼新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，大同集結集團資源與策略合作夥伴進行軟硬體及應用面規劃，並通過印尼新首都提案評估，進入概念驗證階段。

大同為台灣唯一受邀參與新首都首座大型AI運算資料中心提案的台廠，提案規格包含1萬核心數的CPU、記憶容量78TB、儲存容量17PB，並配備Nvidia輝達H100為核心算力進行效能更佳的生成式AI運算。

大同指出，大同在建置台灣戶役政系統、勞保系統、移民署入出境系統等政府e化大案，同時，大世科亦有國家高速網路與計算中心之高速運算超級電腦台灣杉3號的設備擴充、作業平台及平行運算程式建置經驗，大同以集團的能量有信心通過概念驗證並進入最後的實質標案審查，未來也有望在經驗累積之下，爭取更多印尼新首都的建設。

大同表示，印尼新首都努山塔拉（Nusantara）政府計畫將該地區打造成高科技森林城市，將大量採用再生能源實現2045年淨零排放目標。第一階段基礎設施預計耗資327億美元，規劃所有居民與企業可以100%與數位、IT連結，因此積極規劃建置AI運算資料中心，提供新首都公部門智慧便民服務架構的主幹。

大同指出，為解決長期困擾雅加達的人口密度、交通壅塞、環境汙染等問題，新首都將規劃成全綠能新型智慧城市。

AI 印尼 大同

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