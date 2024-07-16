大同海外布局報捷 攜大世科在印尼建 AI 運算中心
大同（2371）拓展海外布局傳捷報，昨（15）日宣布攜手旗下大世科獲印尼新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，大同集結集團資源與策略合作夥伴進行軟硬體及應用面規劃，並通過印尼新首都提案評估，進入概念驗證階段。
大同為台灣唯一受邀參與新首都首座大型AI運算資料中心提案的台廠，提案規格包含1萬核心數的CPU、記憶容量78TB、儲存容量17PB，並配備Nvidia輝達H100為核心算力進行效能更佳的生成式AI運算。
大同指出，大同在建置台灣戶役政系統、勞保系統、移民署入出境系統等政府e化大案，同時，大世科亦有國家高速網路與計算中心之高速運算超級電腦台灣杉3號的設備擴充、作業平台及平行運算程式建置經驗，大同以集團的能量有信心通過概念驗證並進入最後的實質標案審查，未來也有望在經驗累積之下，爭取更多印尼新首都的建設。
大同表示，印尼新首都努山塔拉（Nusantara）政府計畫將該地區打造成高科技森林城市，將大量採用再生能源實現2045年淨零排放目標。第一階段基礎設施預計耗資327億美元，規劃所有居民與企業可以100%與數位、IT連結，因此積極規劃建置AI運算資料中心，提供新首都公部門智慧便民服務架構的主幹。
大同指出，為解決長期困擾雅加達的人口密度、交通壅塞、環境汙染等問題，新首都將規劃成全綠能新型智慧城市。
▪ 全台5大「千戶大區」曝！專家揭熱銷原因 桃園市2行政區奪冠亞軍
▪ 租屋電費新制今上路 內政部說明2重點、房東超收最重可罰50萬
▪ 台中蛋殼區房價狂漲 這裡是「隱藏版潛力區」？
▪ 一堆人擺錯？冷氣＋循環扇也有「守財位」 台電曝最佳溫度：更省電
▪ 誰敢買凶宅？房市達人：有人就愛「這一點」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言