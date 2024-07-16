超跑王 看到新藍海

經濟日報／ 記者徐牧民╱台北報導

台灣法拉利總代理台灣蒙地拿董事長陳樂維看好寵物新藍海，透過併購萬達寵物，搶進寵物商機，並親自擔任董事長職務，挺進第一線。外界好奇，超跑王者陳樂維為何想跨入寵物商機？

陳樂維是克緹國際創辦人兼總裁陳武剛之子，現在是集團旗下三家關係企業的董座，包括生技科技公司佰研（3205）、萬達寵物、超跑品牌法拉利代理商台灣蒙地拿。此前，陳樂維行事低調、鮮少在公眾前露臉。

因此，陳樂維在台灣幾乎與法拉利、超跑劃上等號，不過，在作為超跑玩家之餘，他的「本業」其實是掌舵生物科技的藥品、保健品開發，主要聚焦健康事業。

陳樂維深耕生物科技領域多年，他領軍的佰研生技除了轉投資萬達寵物，近年積極投入植物新藥開發，並且擁有多項專利功效與新成分組合的新藥，其中，狼尾草抗肺癌植物新藥ZR01已向美國 FDA提出申請臨床一期試驗，下一階段也要向台灣TFDA申請臨床一期試驗。

據了解，陳樂維看好寵物商機至少有三點契機，其一、台灣寵物市場規模高達數百億元，但並未具備規模、系統化的大型通路，因此他希望將通路做大做強。

其次，沒有寵物的生老病死一條龍服務，譬如寵物保險、寵物殯葬等，各種服務相對破碎，飼主也不容易找到信任的品牌與通路，這是未被滿足的大市場。

第三、海外商機仍值得關注，萬達分析，從寵物商機來看亞洲有兩大市場，即中國大陸與東南亞。

寵物 法拉利 萬達

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