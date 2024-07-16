寵物第一股…萬達全面搶市 董座陳樂維領軍搶食500億大餅

克緹集團旗下萬達進軍寵物市場，並由集團總裁陳武剛之子、萬達董事長陳樂維親自領軍，萬達宣示，將透過「擴通路、拚整合、全服務」三大市場計畫，搶攻500億元寵物商機，拚登寵物通路龍頭。

萬達寵物（6968）是國內唯一掛牌的寵物服務通路，去年以45元登錄興櫃，資本額約3.99億元，泛陳武剛家族合計持有股權約三成，業務項目涵蓋寵物美容、保養、保健、住宿全包，下一步將切入寵物保險與殯葬禮儀，建構完整一條龍產業鏈。

萬達寵物三大市場計畫

萬達昨（15）日舉行上櫃前業績發表會，董事長陳樂維、執行長李俊廣均親自出席，萬達預計今年8月中旬轉上櫃，成為首家進入資本市場的寵物通路公司。據了解，目前台灣寵物通路龍頭為東森寵物，總店數124間。

在未來發展三大計畫方面，萬達指出，首先擴大「寵物公園」通路到250間，較當前的117間翻倍。看好寵物市場新藍海，萬達力拚衝高單店日營收兩位數成長，短期先從6萬提升至7萬元。

萬達寵物執行長李俊廣指出，萬達店面遍佈全台，今年預計再開出15間店，開放加盟部分，李俊廣指出，先以直營為主，等到階段目標達成後，不排除開放加盟，快速擴大量能。此外，萬達也評估揮軍海外市場，東南亞是當前首要評估市場。

至於後勤規劃方面，李俊廣表示，第一步將發展總倉模式，不過目前系統還不夠完善，且還有缺貨問題，預估總店數達150家後，最快明年啟動總倉計畫。

第二項計畫是拚整合，以擴大集團綜效，這計畫又細分虛實通路、製造與銷售的整合。首先持續發展線上線下的虛實整合，串連門市各項數位系統，運用智慧數據為基礎，讓AI協助通路，讓通路AI化。另外，持續與MOMO、蝦皮等通路以及外送平台合作。

在製造與銷售部分，萬達大股東佰研近年來以自身新藥基礎，積極發展寵物保健食品，並推出自有品牌毛孩保健，由萬達代理銷售，市場關注雙方進一步合作規劃。

第三項全服務計畫，將透過整合上下游方式，以寵物「生老病死」全方位照顧為目標，打造產業鏈一條龍。李俊廣指出，公司除正在經營的寵物食品、用品、寵物美容、住宿等業務以外，目前也投資上游廠商，致力將業務範圍更完善，希望未來可以切入包含寵物保險、殯葬、醫療等項目，打造寵物「生老病死」的全方位服務。

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