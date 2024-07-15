商業興觀點／善用鏈結資料 打破數據孤島

在全球資料經濟蓬勃發展的背景下，鏈結資料（Linked Data）已成為未來資料共享和應用的重要趨勢。以語意網技術為基礎的鏈結資料，能夠將不同類型的資料彼此連接，提高資料的利用效率，打破數據孤島。國際上，許多國家已經開始推動鏈結資料的應用，取得顯著成效。台灣在這方面也有一定的基礎，但仍需加強投入和推廣。

目前，台灣較為知名的鏈結資料平台是中央研究院數位文化中心的鏈結開放資料平台。該平台主要將台灣的數位化資源轉置為LOD，並與外部相關資料作鏈結。

然而，這仍需要更多產官學研的資源投入，才能進一步擴展其應用範圍和影響力。

日本的成功經驗為台灣提供了寶貴的參考。日本政府通過「日本官方統計綜合入口網站（e-Stat）」統籌各部會和機構發布的統計數據，提供豐富的開放資料，並通過API和LOD技術，使得資料更易於機器讀取和利用。

此外，日本富士通研究所與愛爾蘭The Insight Centre合作推出的公開資料連結技術，也展示了如何通過資料分析工具，幫助區域進行多方位的數據分析和決策支持。

台灣應學習日本的做法，積極推動鏈結資料的產業應用。

首先，政府應該扮演重要角色，統籌各部門的資料開放和鏈結工作，提供便捷的API和LOD服務，促進公私部門的數據共享和利用。其次，企業應積極參與鏈結資料的應用開發，通過創新技術和服務，提升數據的商業價值。學術界和研究機構則應加強對鏈結資料技術的研究，提供技術支持和解決方案。

然而，推動鏈結資料在台灣的發展也面臨一些挑戰。首先是資料的質量和標準化問題。不同部門和機構的資料格式和標準不一，難以實現高效的鏈結和共享。

其次是技術和人才的不足。鏈結資料涉及複雜的語意網技術，需要專業的技術人員來開發和維護。

此外，數據隱私和安全問題也是一大挑戰。在數據開放和共享的過程中，如何保護個人隱私和數據安全，需要制定嚴格的法律和政策來保障。

鏈結資料是未來資料經濟的重要趨勢，台灣應積極效法日本的成功經驗，推動鏈結資料的產業應用，創造資料新價值。

通過政府、企業和學術界的共同努力，打破數據孤島，實現數據的高效共享和利用，為創建一個永續發展的社會做出貢獻。

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