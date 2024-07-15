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終於揭曉 川普挑堅定盟友萬斯搭擋

友善環境 創造卓越／找尋產業專屬減碳路徑

經濟日報／ 曾于哲、郭天傑、彭子淇（安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展服務與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師、經理、資深顧問）

淨零轉型趨勢之下，對企業而言，標示著未來政策與市場的需求將建構在低碳排放、甚至是淨零排放的技術基礎之上；這樣的轉型將同時帶來一體兩面的風險與商機。

風險包含政策法規、科技突破或市場變化所引發的轉型風險，例如：碳稅／費政策等排碳成本上升、再生能源技術突破對化石燃料經濟的衝擊、消費型態改變等。

直觀上來看，溫室氣體排放較大的產業或公司可能面臨較高的轉型風險；然而，許多高碳排或高汙染產業，也是掌握氣候相關商機供應鏈不可或缺的一部分（例如：涉及稀土開採的礦業公司、生產電動車電磁鋼片、建築輕量化關鍵的鋼鐵業等），而這也凸顯出現代全球經濟，供應鏈交錯複雜的特性。

因此，所謂的淨零轉型，並不等於立即要求特定（高碳排）產業的公司不排放溫室氣體，而是找出每個產業可行的減碳技術路徑。

伴隨著風險的是氣候相關商機，例如：能夠減緩氣候變遷（Mitigation）的再生能源、電動車等，甚或是其他幫助氣候變遷調適（Adaptation）應運而生的產品或服務。

以電動車為例，從油車到電動車的轉型，除了車廠必須要開發具商業規模、經濟可負擔且性能與油車差異不大之車款（需要包含但不限於電磁馬達、快速充電與逆變器等技術突破），其他基礎建設亦須齊全，例如：從加油站轉變成普及的充電設施、儲能設備與虛擬電網的輔助。

電動車普及的過程，也可能造成原本倚靠汽油車相關產業鏈的企業獲利減少、甚至不得不中止營運，進而造成失業；因此，推動淨零轉型的過程，也需要更周全的考量減緩措施（例如：引導中小企業業務轉型、提供職訓、引導就業等手段），減緩轉型過程中的經濟與社會衝擊，也就所謂的公正轉型。

淨零轉型亦標誌著商業模式的改變。以再生能源為例，政府為推動再生能源發展，透過電業法修法開放更多民間業者投入相關產業鏈，開啟綠電直供、綠電交易等商業模式。IEA也於《2050全球能源部門淨零路徑報告》提出全球淨零四大核心策略（IEA, 2023a）：能源效率提升、經濟活動電力化、能源及電力系統去碳化，以及負排放技術。

欲實現上述四大策略，勢必需要透過資本重新分配以對非化石燃料經濟投入更多資金。

然而，「聯合國氣候變化綱要公約」秘書處發布「全球盤點（Global Stocktake）」，其中2023年9月的綜合評估報告梳理了截至2023年全球淨零挑戰17項關鍵發現，並對全球發出警示，依據目前巴黎協定（Paris Agreement）所有締約國的自主貢獻（NDCs）與全球減碳路徑（將升溫幅度控制在1.5°C或2°C之內的目標），要在2030年將升溫幅度控制在1.5°C以內，仍有203至239億噸二氧化碳當量的差距。

這也間接表示，無論是實體經濟還是金融部門，在淨零轉型與資本重分配上的進度與巴黎協定目標仍有距離。

再生能源 巴黎協定 電動車

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