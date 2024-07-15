智慧經營／燦坤董事長林技典 雙店整合 做一站式服務

3C家電通路商燦坤（2430）董事長林技典表示，經由積極結合其他通路、拓展優質的合作夥伴，擴大品牌優勢、打造差異化，目標提升實體通路價值，提供消費者創新的門市體驗，期盼能導入不同客群，挹注營運成長動能。

創新體驗 差異經營

燦坤與歐德家具集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」日前開幕，家具家飾服務結合的多元3C家電賣場，以雙樓層格局設計，為Lifestyle中大型店格，透過雙店點整合的方式，將其建構成家的一站式服務鏈，為燦坤WanDau商業模式計畫的版圖拓展注入新血。

燦坤自2022年起展開「WanDau商業模式」推展計畫，瞄準建設公司、代銷商、新成屋或新裝修的客群，服務版圖遍及全台，同時也積極拓展優質的合作夥伴，盼能提供客戶更全面、更完善的成家服務方案。

林技典表示，敦富店的誕生可以理解為「類WanDau概念店」的延伸，從WanDau經驗來看，情境式選購環境對門市體驗十分加分。

這也是燦坤首次嘗試將3C家電選購配置與室內裝潢設計服務系統導入門市的做法，林技典認為將是絕對雙贏的整合策略，可讓彼此屬性需求相通的客群，享有一站式配套服務。

全台燦坤與歐德門市同時建立區域導客模式，通過鄰近門市需求互導交流，共同為品牌會員提供最佳解決途徑。

林技典指出，燦坤這次與歐德合作的首間WanDau策略門市，選在位於台中市發展核心地帶的北屯，是具有諸多重劃區領頭的優質住宅市場，基礎公設完善、緊鄰各大商圈提供便利成熟的生活機能，該區建設前景十分看好，環境優勢皆高度契合燦坤與歐德合開新店的選址策略。

因應外部環境變化及消費市場需求判斷，燦坤今年的展店節奏更加審慎，有了歐德專業面的服務量能的挹注，將為燦坤未來店型發展帶來更多變化，後續新開或整改門市有機會再次聯手，燦坤不排除針對歐德新拓據點合作進駐計畫，將提升雙方的服務價值。

拓展客群 發揮優勢

林技典表示，歐德為業內首屈一指的系統家具連鎖品牌，燦坤除了看重歐德在專業面上的優良品質與口碑保證，擁有高相通性的經營理念、公司文化、及會員價值經營思路，更是雙方能夠促成為策略夥伴的重要因素。

今年起燦坤已陸續與歐德展開多方合作計畫，發揮雙方核心競爭優勢，聯手擴大顧客服務範圍，共同為成就一個家的美好而努力。

策略性行銷有望帶動整體營運，林技典表示，台灣房地產銷售升溫，可望帶動家電銷售成長，預期下半年資通訊景氣會起來，AI PC帶動換機潮加上三星、蘋果新機上市，看好下半年營運會比上半年好，力拚今年比去年好。

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