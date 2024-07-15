台中土地交易市場熱！興富發、達麗等建商半個月內 投入逾128億元獵地

暑假天氣熱，台中土地交易市場更是火熱！根據統計，7月以來不到半個月時間，包括興富發（2542）、達麗（6177）、新美齊（2442）、大城地產（6171）及中悅等建商都在台中大補土地庫存，合計有4,814坪土地入袋，投入資金超過128億元。

這些建商購入的土地，主要分布於北屯機捷特區、14期，以及西屯7期、13期等地。

市調指出，從7月1日到12日之間，先是達麗建設以5.71億餘元購入北屯14期洲際段583坪土地；接著大城地產以5.6億元買下北屯文北段631坪土地；中悅建設17.5億元購入西屯惠民段468坪土地；新美齊以38.8億元購入南屯惠仁段1,149坪土地。

興富發集團則是這波購入土地最多的建商，分別以22.7億元購入西屯惠安段國光客運651坪土地，及以37.94億元購入西屯惠順段華盛頓幼兒園1,331坪房地。

其中最受矚目的是，中悅建設以總價17.5億元、每坪單價361萬元購入七期秋紅谷旁惠民段17-1地號468.6坪「新六」土地，擠下四年前興富發以每坪350萬元購入的惠中路、市政北七路口角地，登上台中土地交易單價最高的新「地王」。

另外，興富發集團高層此次用個人名義，購入七期朝富路惠安段國光客運651坪土地，每坪成交單價也達350萬元。

中悅建設總經理陳再河說，此次取得的土地，位於宏盛「台中帝寶」旁，並毗鄰中悅原持有台灣大道、河南路口的兩塊土地，整合後總面積達2,445.5坪，基地方正、且面對七期秋紅谷，預計規劃推出商辦大樓案，並採邊建邊售模式。

陳再河說，中悅看好國內商辦市場前景，尤其北部及中部地區的純商辦產品。目前，中悅的住宅建案比重只剩約二成，其餘八成為商辦。

土地交易持續發燒，農業部農田水利署台中管理處訂7月25舉辦農田水利非事業用不動產設定地上權招商說明會，預計釋出4筆水湳、機捷等精華地段，合計超過6,622坪土地地上權，消息一出已引起業界討論。

世邦魏理仕也將於7月25日開標一筆位於14期環中段的833坪商五土地。

根據農業部農田水利署資料，該4筆地上權案分別位於西屯區鑫大鵬段、生態段與北屯區溝背段，其中單一面積最大為生態段85地號約2,538坪，使用分區第三種生態住宅區。

而北屯溝背段32地號約1,885坪的休閒服務專用區，因鄰近捷運總站與好市多北台中店，也頗受市場矚目。

中悅建設在台灣大道、河南路口整合2,445坪土地，預計規劃推出商辦大樓案。記者宋健生/攝影 台中土地交易火熱，7月以來興富發、達麗、新美齊、中悅等建商都在台中獵地。記者宋健生/攝影 今年7月份台中市購地建商一覽。資料來源：公開資訊觀測站、市調

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