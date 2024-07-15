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豐興、東鋼15日新盤價持平 建築用鋼維穩為基調

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

國內建築用鋼行情維持穩定的基調不變。豐興（2015）15日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，其他電爐鋼筋廠跟進；東和鋼鐵最新H型鋼平盤，市場平靜少波瀾，靜待景氣回溫。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料價格漲跌互見。上周美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸357美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲至347美元， 鐵礦砂由每公噸110.35美元下跌到107.9美元。

影響所及，豐興15日業務會議拍板，本周國內廢鋼、鋼筋、型鋼產品基價平盤。這也是在上周鋼筋調漲200元、為五周來首見漲勢後，於本周重回平盤。廢鋼交易價每公噸1.03元、鋼筋1.87萬元、型鋼2.62萬元。

豐興盤價開出後，台鋼集團所屬跟進鋼筋價格持平，同時推出周一專案：慶欣欣鋼筋每公噸1.87萬元，周一專案折價100元；易昇普通鋼筋1.85萬元、盤元鋼筋1.87萬元，周一專案折價100元。另外，易昇鋼筋的出貨獎金實施到20日截止。

另一方面，東和鋼鐵15日宣布7月下半月H型鋼基價維持平盤，其尺寸加價、附價加價不變。各經銷商訂單量由業務個別通知。

東和鋼鐵 豐興 鋼價

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