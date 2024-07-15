中鋼開出8月盤價 預期鋼價後市可築底回升
中鋼（2002）15日開出8月盤價平盤，預期鋼價後市築底回升可期。
中鋼表示，全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後啟動降息，宣示已開發經濟體轉入降息循環，有利提高投資與消費增速，IMF 預估今年全球 GDP 成長可達 3.2%。隨終端需求回溫與新興科技應用商機拓展，台灣外銷動能加 溫，央行上修今年台灣 GDP 成長率預測至 3.77%，創近三年新高。
近期鐵礦砂由每公噸 100~110 美元上漲至每公噸 105~115 美元區間整理。受澳洲礦區火災影響，煤價向上挺進至每公噸 250~260 美元， 煉鋼成本居高不下。鋼價行情方面，受歐美暑休與亞洲雨季抑制短期需求，鋼價隨之小幅回檔，中國大陸房市欲振乏力，拖累內需經濟，復以生產過剩，外銷又面臨世界各國包含美國、墨西哥、土耳其、印度、越南...等，紛紛啟動貿易救濟措施圍堵中國大陸低價產品傾銷，導致其鋼材回堵轉售至內銷市場，加劇內捲競爭。
寶鋼、鞍本8月平板類以平低盤開出，每公噸下跌人民幣 100~200 元（約14~27美元），而歐洲鋼廠醞釀暑假後上調9月熱軋價格每公噸 20~30 歐元（約 22~33 美元），越南河靜鋼廠9月熱軋盤價維持平盤，後市鋼價築底回升可期。
中鋼指出，全球經濟穩健回溫，雖近期亞洲鋼市面臨季節性因素壓抑需求，鋼市進入淡季調整期，隨短期負面因素淡化，消費需求可望逐漸釋出，復以下游庫存穩定去化，後市仍可期待，為穩定市場信心，8月以維持平盤為主軸基調，並搭配多元配套方案，持續協助客戶因應低價進口鋼品衝擊。
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