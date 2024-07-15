台大醫一分鐘揪出「癌王」 胰臟癌磁振造影AI辨別8月上線

胰臟癌被醫界稱為癌王，是致死率最高的癌症，5年存活率10%，是國人第七大癌症死因，尤其無症狀且2公分以內腫瘤不易發現，讓人聞之色變，但2公分以內腫瘤治癒率高，為拚早期發現，台大醫院將於8月上線世界首創AI自動判讀胰臟癌醫材，一分鐘就能辨別肉眼看不到的腫瘤，嘉惠癌友。

台灣2025年進入超高齡社會，將有20%超高齡人口，生策會指出，高齡經濟規模上看3.6兆元，期望推動健康不長照，舉辦第一屆高齡健康產業博覽會，邀全台醫院展出各種智慧輔助診斷醫材，如老人憂鬱症失智率預測、口水吞嚥老化診斷、胰臟癌磁振造影AI辨別等等，從多面向做到高齡長者健康照護，不過目前上述醫材都非健保給付項目，且各醫院有各自開發的AI工具，也是現今AI醫療發展仍須克服的挑戰。

台大醫院內視鏡中心主任廖偉智指出，40％的電腦斷層影像用肉眼無法辨識有無胰臟癌腫瘤，2公分以內胰臟癌腫瘤更適合AI判斷，精準率高達90%，且2公分以下胰臟癌治癒率達8成，故台大跟健保署示範計畫合作，運用全國資料庫訓練AI，順利取得TFDA認證，在主管機關核准下，8月該服務將正式上線，成為門診自費檢查項目。

廖偉智表示，除健康檢查外，也建議有危險因子或家庭狀況需做電腦斷層患者，可以一次順便做AI胰臟癌檢查，AI醫材可以輔助人力不足之處，在台大醫院內上線後，未來也會評估跟PACS系統整合商合作授權對外經銷。

廖偉智表示，AI醫材常見的挑戰往往是在醫院內測試都很精準，但到院外正確度降低，主要是因為各醫院操作設備不同，現場有各種變數如病人會動，姿勢不佳，以及該院沒有篩選資料就丟AI分析等等，故台大這次是用全國未篩檢影像3,000多張去訓練，突破這些挑戰達到90%以上正確率。

由於65歲以上高齡長輩得憂鬱症，失智風險大增，故榮總也推出腦波及正子造影判讀AI模型，協助檢測長輩憂鬱狀況，並經顱磁刺激科技，針對高齡憂鬱患者提供治療活化腦部，榮總李正達教授指出，憂鬱症患者失智機率是平常人2~5倍，65歲以上憂鬱症患者2年內失智機率高，故iTBS療法可以改善大腦活性，緩解憂鬱症狀。

各醫院都陸續推出AI門診及AI醫材，未來患者如何因應？李正達教授指出，患者對AI門診接受度普遍很高，但確實因各醫院都有不同資料庫並研發自己的AI工具，故患者未來要看該院資料庫完整性，他相信5年後或將有特定廠商推出AI套裝服務，滿足多種疾病AI輔助工具需求。

成大則在高齡健康博覽會發表口水吞嚥聲音AI分析APP搭配電子聽診器，只要錄製喉嚨30秒吞口水音檔，就能運用AI分析是否有口腔衰弱症。提早知道長輩是否有吞嚥力衰弱問題，準確率達80%，成大主任蘇慧真表示，過去必須用內視鏡從鼻腔深入，或做吞嚥攝影，此次利用訓練AI聽聲音判別，歷經2~3年時間收集異質性患者聲音數據並訓練AI，目前將先在院內吞嚥門診使用，下一階段會開發家用聽診器，搭配貼片，推出居家健康套裝產品，目標準確率下一步朝90%邁進。

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