台日攜手合作 基隆-石垣客貨運航線「預計2025年中開航」

為推動基隆-石垣航線於明年開航，日本石垣市長中山義隆率相關人員於7月15日偕同華岡集團總經理洪郁航拜會航港局，並由航港局長葉協隆、副局長陳賓權會同觀光署副署長林信任及港務公司高級研究員林健明代表接見。日方對於該航線將於114年中開航展現積極態度，葉協隆表示樂見本航線之開闢，並將會同相關單位盡力協助，相信透過此航線之發展，將有助於促進台日航運發展及觀光交流，共創雙贏。

航港局表示，日本沖繩縣石垣市正在規劃開闢基隆至石垣海運客貨運固定航線，並將與我業者華岡集團合作經營。據了解，華岡集團將與日本企業共同成立船舶運送業，合作經營基隆與石垣間客貨運固定航線，預計投入營運之「PANSTAR DREAM」渡輪，目前由韓國所有，航行於釜山至大阪間，日方規劃購入該船進行修整後投入基隆至石垣航線，預計114年中開航，每周固定航行3趟次。「PANSTAR DREAM」輪為RO-RO客貨船，總噸位達2萬1,688噸，可載運545位乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車(或同等體積、重量之貨物)，該船客艙均為臥艙，船上並設有餐廳、桑拿、娛樂室等，可提供旅客舒適搭乘空間，充足的載貨、載車空間更可提供完善物流服務。

航港局進一步說明，石垣島物資現多自日本沖繩、九州、本州或四國等地輸入，倘此航線開闢，可藉由基隆與石垣間航程距離短的優勢，進而達成臺灣出口物品輸往石垣島，增加我國產品外銷機會，促進貿易發展機會。

觀光客運部分，2023年石垣島之旅客入境人數約118萬人，約有93%來自日本本州、四國、九州、沖繩等地，透過此航線亦可吸引日本國內旅客經由石垣轉赴臺灣旅遊，為臺灣帶來觀光效益，同時提供臺灣民眾前往日本旅遊多一項選擇，創造雙向旅遊發展。另外，鄰近基隆之蘇澳港旅運中心已於6月30日正式啟用，旅運中心旁的11號碼頭可提供3萬級郵輪停靠，且通關效率可達每小時480人，因此葉局長也於會中建議日方評估增靠蘇澳港，以提供更多元豐富的航程。後續航港局也將就船舶靠泊之泊位、固定航線登記等相關事宜積極予以協助，以期航線順利開航。

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