航空客、貨運慶豐收！華航總經理看好東南亞轉機客 AI、電商加持貨運

華航（2610）7月14日起正式開通美國西雅圖航線，總經理高星潢指出，歐洲航網布局完整後，全力搶攻北美龐大的轉機客商機，像越南地區飛美的轉機需求相當強，貨運則有AI需求及電商加持，今年航空客、貨運雙好，華航營運展望相當樂觀，相信2024年對航空業來說是蠻豐收的一年。

高星潢認為，今年可以說是航空業盛世，以前大家常用「審慎樂觀」，今年可以直接用「樂觀審慎」，華航要盡快爭取已下訂的飛機交機，不然樂觀局面稍縱即逝，相信2024年對航空業來說是蠻豐收的一年；華航繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點，初期提供每周5班，未來隨新機引進運能提升，朝向增班至每日一班的規模。

以這次首航西雅圖班機分析，載客率約9成4，其中就有將近4成到5成旅客是轉機客，大部分是來自於越南，根據2023年越南平均人口達1億餘萬人，是越南居東南亞第3人口大國，僅次於印尼與菲律賓，世界排名第15。也因為西雅圖轉機市場還是相當看好，所以國內各家航空業者重兵都開始集結在這塊土地，所以不用擔心機票價格會因為競爭而下跌，市場供給與需求會決定價格。

明年華航787新機會開始報到，讓華航長程機隊的運能大增，華航開航布拉格後，歐洲東西南北點已經達最佳布局，歐洲今年載客率全拉高；去年就開始規劃今年要揮軍北美市場，西雅圖開航對於華航來說是北美客運市場重要戰略布局，未來除了增班外，還會依市場需求再開新航點，明年看新機運能加入概況，會考慮增班北美東北角主要城市，或是鳳凰城等都積極審慎評估。

航空貨運的部分，6月貨運營收為50.24億元，較去年同期增加7.44億元，增幅17.38%，航空貨運市場需求持續熱絡，除電商與受AI帶動的半導體機台、伺服器等固有貨源外，季節性水果、急件高價貨源亦多有挹注，6月下旬2架全新777貨機加入，7月開始服務客戶，8月還有一架全新的777貨機加入，隨著下半年AI議題持續發酵，並帶動相關手機及PC換機潮，市場艙位需求預期持續強勁，受惠於市場價量齊揚，新機加入成為擴大營收及獲利新推手。

商品推薦