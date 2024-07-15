快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘「不發一語」

國際市場最受歡迎的三種人才類型 你中了哪一個？

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國際市場最受歡迎的三種人才類型為何？資深國際獵頭專家Sandy Su（蘇盈如）表示，包括具備全球視野和跨文化適應能力的人才、在新興技術領域擁有專業技能的人才，以及擅長整合不同資源和協調跨部門合作快速應變市場能力的複合型人才。圖／Sandy Su提供
國際市場最受歡迎的三種人才類型為何？資深國際獵頭專家Sandy Su（蘇盈如）表示，包括具備全球視野和跨文化適應能力的人才、在新興技術領域擁有專業技能的人才，以及擅長整合不同資源和協調跨部門合作快速應變市場能力的複合型人才。圖／Sandy Su提供

國際市場最受歡迎的三種人才類型為何？資深國際獵頭專家Sandy Su（蘇盈如）表示，包括具備全球視野和跨文化適應能力的人才、在新興技術領域擁有專業技能的人才，以及擅長整合不同資源和協調跨部門合作快速應變市場能力的複合型人才

近日推出新作《CHANGING! 轉型地圖》的Sandy不僅協助國際企業在全球據點找到競爭性的人才，還幫助求職者跨領域尋找適合的發展機會，對於不同國家和地區的人才市場，Sandy 有著深入的了解，並擅長洞察人才需求和潛力，同時累積了多元的人脈網絡，這使得她能夠迅速匹配合適的職位和人才，這也取決於她擁有敏銳的觀察力、判斷力和出色的溝通協調能力，使她能夠透過精準的提問快速評估，在僱主和求職者之間建立起有效的橋樑。

關於國際市場上最受歡迎的三類人才，Sandy指出，具備全球視野和跨文化適應能力的人才在國際企業中尤為重要，他們能夠在多元文化環境中有效溝通和合作，促進企業的國際化發展；新興技術領域，如人工智慧 AI 擁有專業技能的人才需求量大增，這些技術對未來經濟有著巨大影響，擁有這些技能的人才能夠為企業帶來創新和優勢；而擅長整合不同資源和協調跨部門合作的複合型人才也非常受歡迎，他們能夠快速應變市場變化，推動企業內部的協作和效率提升。

至於該如何成為上述三類受歡迎的人才？Sandy 提到可以從以下幾個方面做準備：首先，拓展國際視野非常重要，主動在網絡上參與國際型的討論，了解全球市場動態和趨勢；終生學習也是提升專業技能的關鍵，長期關注新興技術的發展，才能持續提升自己的專業知識和技能；最後持續耕耘軟性技能和磨練創業家思維也至關重要，透過不斷適應變化、培養解決複雜問題的能力，才能在快速變化的市場中保持競爭力，實現自己的職業目標。

人工智慧 求職

延伸閱讀

面試科技業沒準備簡報下場有多慘？ 網友：等著被電爆

最老員工83歲 食品公司第三代大膽雇用大齡員工化解缺工危機

求職者面試提問「教育訓練」 公司人資竟嗆1句惹怒全網

緯創、京元、鼎泰豐都來徵才 桃竹苗地區就業博覽會周六登場

相關新聞

全台10大中古屋熱銷行政區曝 這5區交易量破千

國內經濟穩定復甦、台股持續創高的財富效果、通膨預期心理發酵，以及新青安優惠貸款促動自住買氣出籠，使2024年上半年房市交...

航空客、貨運慶豐收！華航總經理看好東南亞轉機客 AI、電商加持貨運

華航（2610）7月14日起正式開通美國西雅圖航線，總經理高星潢指出，歐洲航網布局完整後，全力搶攻北美龐大的轉機客商機，...

人力短缺對全球經濟造成的影響 國際獵頭專家這麼看

關於人力短缺對全球經濟造成的影響，資深國際獵頭專家Sandy Su（蘇盈如）表示，國際市場面臨嚴重的人力荒，這一問題已成...

信義房屋發揮企業影響力 助偏鄉學童「圓夢台北」

信義房屋7月5日在台北總公司舉行「圓夢台北」參訪學習活動，招待花蓮長良、明利、觀音等三所國小師生百人團，活動過程充滿歡笑...

奇美實業玉山銀行簽ESG資產連結貸款20億投入環境永續

奇美實業今天與玉山銀行簽訂「ESG資產連結貸款」、貸款金額20億元。玉山銀行將依據奇美實業貸款擔保品中所持有的ESG資產...

立院三讀 設不動產估價助理員制、促古蹟土地管用合一

立法院會今天進行法案大清倉，上午三讀通過「不動產估價師法」部分條文修正案，建立不動產估價師助理人員制度，協助估價師辦理內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。