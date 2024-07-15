國際市場最受歡迎的三種人才類型 你中了哪一個？

國際市場最受歡迎的三種人才類型為何？資深國際獵頭專家Sandy Su（蘇盈如）表示，包括具備全球視野和跨文化適應能力的人才、在新興技術領域擁有專業技能的人才，以及擅長整合不同資源和協調跨部門合作快速應變市場能力的複合型人才。

近日推出新作《CHANGING! 轉型地圖》的Sandy不僅協助國際企業在全球據點找到競爭性的人才，還幫助求職者跨領域尋找適合的發展機會，對於不同國家和地區的人才市場，Sandy 有著深入的了解，並擅長洞察人才需求和潛力，同時累積了多元的人脈網絡，這使得她能夠迅速匹配合適的職位和人才，這也取決於她擁有敏銳的觀察力、判斷力和出色的溝通協調能力，使她能夠透過精準的提問快速評估，在僱主和求職者之間建立起有效的橋樑。

關於國際市場上最受歡迎的三類人才，Sandy指出，具備全球視野和跨文化適應能力的人才在國際企業中尤為重要，他們能夠在多元文化環境中有效溝通和合作，促進企業的國際化發展；新興技術領域，如人工智慧 AI 擁有專業技能的人才需求量大增，這些技術對未來經濟有著巨大影響，擁有這些技能的人才能夠為企業帶來創新和優勢；而擅長整合不同資源和協調跨部門合作的複合型人才也非常受歡迎，他們能夠快速應變市場變化，推動企業內部的協作和效率提升。

至於該如何成為上述三類受歡迎的人才？Sandy 提到可以從以下幾個方面做準備：首先，拓展國際視野非常重要，主動在網絡上參與國際型的討論，了解全球市場動態和趨勢；終生學習也是提升專業技能的關鍵，長期關注新興技術的發展，才能持續提升自己的專業知識和技能；最後持續耕耘軟性技能和磨練創業家思維也至關重要，透過不斷適應變化、培養解決複雜問題的能力，才能在快速變化的市場中保持競爭力，實現自己的職業目標。

商品推薦