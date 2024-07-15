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大同攜手旗下大世科拓展海外資料中心 進入驗證階段

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

大同公司（2371）攜手旗下大世科（8099）拓展海外資料中心，大同15日宣布獲印尼新首都政府邀請參與建置AI運算資料中心，並正式進入概念驗證階段，不僅是台灣首家、也是外商企業唯二。該資料中心將成為當地AI運算基地，大同集結集團資源與策略合作夥伴，對概念驗證信心在握，有望躋身重量級國際大廠行列。

大同為台灣唯一受邀參與新首都首座大型AI運算資料中心提案的台廠，與大世科、國內知名業者組成專業團隊進行軟硬體及應用面規劃，提案規格包含1萬核心數的CPU、記憶容量78TB、儲存容量17PB，並配備NVIDIA輝達H100為核心算力進行效能更佳的生成式AI運算，並通過印尼新首都努山塔拉資本綠色與數位轉型管理局之提案評估，取得資格參與第二階段之概念驗證。

大同建置台灣戶役政系統、勞保系統、移民署入出境系統等政府e化大案，同時，大世科亦有國家高速網路與計算中心之高速運算超級電腦台灣杉3號的設備擴充、作業平台及平行運算程式建置經驗，大同以集團的能量有信心通過概念驗證並進入最後的實質標案審查，未來也有望在經驗累積之下，爭取更多印尼新首都的建設。

大同指出，為解決長期困擾雅加達的人口密度、交通壅塞、環境污染等問題，新首都將規劃成全綠能新型智慧城市，大同結合集團綜效，積極參與綠電及儲能建置等商機。近日印尼第二大智庫哈比比訪台，大同是該團在台唯一參訪的企業，會中智庫代表團聽取大同在重電、新能源及ICT的強項，雙方對印尼政經環境、市場需求多方交流，並希望未來有更密切的合作機會。

大同指出，印尼新首都努山塔拉政府計畫將該地區打造成高科技森林城市，將大量採用再生能源實現2045年淨零排放目標。第一階段基礎設施預計耗資327億美元，規劃所有居民與企業可以100%與數位、IT連結，因此積極規劃建置AI運算資料中心，提供新首都公部門智慧便民服務架構的主幹。

印尼 大同 超級電腦

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