信義房屋發揮企業影響力 助偏鄉學童「圓夢台北」

信義房屋7月5日在台北總公司舉行「圓夢台北」參訪學習活動，招待花蓮長良、明利、觀音等三所國小師生百人團，活動過程充滿歡笑又不失溫馨，透過為這些遠道而來的原住民偏鄉學童介紹現代企業的樣貌，讓他們對於未來的規劃的有更多元的認識。也讓他們走出家鄉，體驗台北市與花蓮縣截然不同城市的風貌，並激發對學習與未來的熱情。信義房屋以人為本，先義後利，發揮企業的社會影響力，積極對社會付出，期望影響更多的人，讓社會充盈在善的循環中。

「圓夢台北」活動由台科大EMBA主辦，多名校友自主發起前往花蓮幾所偏鄉小學進行交流，並邀約長良、明利、觀音等三所小學的百位師生抵達台北進行兩天一夜的參訪學習行程，體驗不同的社會樣貌。

長期重視並積極參與社會關懷活動的信義房屋亦義不容辭成為協辦企業之一。由同為台科大EMBA校友的信義房屋中二區張偉祥協理、松江南京店店主管李育銜經理共同發起，兩位主管不但身先士眾加入，並發揮其影響力，號召公司內績優店長所組織的「集賢會」與多個單位及同仁共襄盛舉。

李育銜表示，「這次活動從前期開始，共花了九個月時間籌備，整合動員內外部志工近300人。」足見各單位對此次活動的看重與用心。

信義房屋為「圓夢台北」的最後一站，活動首先邀請在場的幾位應屆畢業生上台，雖然他們在校時都已參加過畢業典禮，主辦單位還是為畢業生們貼心準備了學習畢業禮，檯燈、坐墊、文具組等各項實用物品，讓他們在學習時身心更為舒適、健康、便利，並由多位師長、台科大EMBA理事長進行勉勵，也特別邀請出身自部落的信義房屋大坪林店主管李資敏經理和這些學童分享自己的童年與求學經歷，他提到自己靠著學習，找到了志向所在，並鼓勵學童們積極學習、並保持勇氣，對自己的目標勇往直前。

活動中，信義房屋更以趣味方式的問答、闖關遊戲，與現場師生、來賓分享信義房屋作為現代職場運作的多元面貌，及信義房屋「社區一家」等地方創生案例。活動的最高潮之處，是揭曉這兩天一夜的活動中各項競賽獎項的頒發，不但帶給在場大家驚喜和感動，也看見了這些同學的創造力、行動力與對未來的憧憬，在場更有許多人因此紅了眼眶，現場氣氛既充滿歡笑又溫馨。

信義房屋創立以來，「以人為本、先義後利」的企業核心理念早已深深內化在每一位同仁心中，信義房屋一群績優店長自主組成的「集賢會」落實企業精神，多年來積極推動社會公益：包含號召全台信義房屋門市響應捐血活動，110年起每年捐血袋數超過1,500袋，更連續三年獲頒台北捐血中心「年度捐血績優企業」、並自主串聯信義房屋251家分店成為唐寶寶友善商家等，都是對社會看似微小卻有意義的行動。

李育銜分享，這些社會公益回饋都是長時間的累積，透過持續的付出，以自己的積極行動，影響同仁及社會上更多人認同信義的理念，進而一起付出，讓社會越來越好。他並感性的說：「因為我們都很幸福，也希望能帶給別人幸福。」這些善行的擴大與正循環，正是信義精神的具體實踐。

信義房屋在台北總公司舉行「圓夢台北」參訪學習活動，招待花蓮長良、明利、觀音等三所國小師生百人團。（圖／信義房屋提供）

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