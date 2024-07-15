momo富邦媒中元普渡商機開跑！估食品銷售年增突破三成

民間重要習俗的中元節將在下月到來，台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網，為帶領消費者輕鬆澎湃辦普渡，momo今年中元節推出多元豐富的拜拜箱組合，針對小家庭到大企業不同客群需求，打造一箱包辦各類食品的「綜合拜拜箱」、瘋韓流超人氣話題「韓國零食限定拜拜箱」、嚴選台灣優良食品認證好物滿滿的「TQF驗證拜拜箱」，以及聯華食品、盛香珍、統一、太古、泰山、義美等各食品大廠的「經典品牌拜拜箱」等，多達百款拜拜箱組合。

為讓普渡有新意，momo首度與台北霞海城隍廟獨家合作，打造限量聯名箱及普渡必收法寶，下單就有機會獲得。鎖定中元節普渡商機，momo即日起至7月18日強打《中元搶頭香》活動，除有天天限量一折神券，還有滿額登記送5% mo幣及登記抽香港來回機票。預計此波中元檔期將帶動momo食品銷售年成長突破三成。

momo首度與香火鼎盛的台北霞海城隍廟獨家合作，打造限量聯名箱，一鍵下單就能輕鬆擁有，還有機會獲得霞海城隍爺加持的中元普渡必收法寶，包含普渡旗、普渡祝禱文、平安符。而現代人生活忙碌，一箱包辦各式食品的拜拜箱為消費者普渡置辦首選，momo針對不同客群消費者，打造物超所值的各式自組「綜合拜拜箱」，品項組合豐富橫跨零食、罐頭、泡麵、飲品等通通入箱，無論小資族、小家庭或大企業皆能滿足，像是適合小資族划算買的499元慶讚中元超值六件組、699元好運平安特惠九件組；小家庭則可選購999元豪華澎拜十二件組、1,399元經典熱銷大吉利組；而供品需求量較大的公司行號也有3,888元的企業普渡誠心二十二件組可選擇，讓消費者事半功倍，一箱搞定免煩惱。

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