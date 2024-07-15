中鋼8月月盤價開出平盤 鋼市進入淡季調整期

全球經濟穩健復甦，歐洲與加拿大先後啟動降息，宣示已開發經濟體轉入降息循環，有利提高投資與消費增速，IMF預估2024年全球GDP成長可達3.2%。隨終端需求回溫與新興科技應用商機拓展，台灣外銷動能加溫，央行上修今年台灣GDP成長率預測至3.77%，創近三年新高。

鋼鐵需求方面，全球製造業呈現震盪回溫，但各地區表現不一，標普全球(S&P Global)公布美國6月PMI為51.6，連續六個月處於擴張區間；歐元區6月PMI指數下滑至45.8，製造業動能偏弱，中國大陸6月下旬華中、華南地區連日暴雨，多地洪災壓抑短期消費需求，然災後重建需求可期。市場預期7月中旬三中全會可望推出新一波振興經濟政策，有利提振用鋼需求。台灣今年上半年國內汽車銷售突破23萬輛，同比僅小幅衰退1%，全年有望維持45萬輛以上相對高點，廠辦與住宅營建需求熱絡，帶動家電和建材相關剛需。

鋼鐵供給方面，worldsteel統計今年前五月累計全球粗鋼產量約為7.932億噸，同比減少0.1%，趨緊態勢未變。中國大陸發改委主導鋼鐵減產計劃於7月展開，包含鋼鐵生產重鎮河北在內的多個省分已提出具體計劃，減產目標達數千萬公噸，有利促進鋼鐵供需平衡。

原物料方面，鐵礦砂由每公噸100~110美元上漲至每公噸105~115美元區間整理；受澳洲礦區火災影響，煤價向上挺進至每公噸250~260美元，煉鋼成本居高不下。鋼價行情方面，受歐美暑休與亞洲雨季抑制短期需求，鋼價隨之小幅回檔，大陸房市欲振乏力，拖累內需經濟，復以生產過剩，外銷又面臨世界各國包含美國、墨西哥、土耳其、印度、越南…等，紛紛啟動貿易救濟措施圍堵中國大陸低價產品傾銷，導致其鋼材回堵轉售至內銷市場，加劇內捲競爭，寶鋼、鞍本8月平板類以平低盤開出，每公噸下跌人民幣100~200元(約14~27美元)，而歐洲鋼廠醞釀暑假後上調九月份熱軋價格每公噸20~30歐元(約22~33美元)，越南河靜鋼廠九月份熱軋盤價維持平盤，後市鋼價築底回升可期。

近期大陸各省市陸續成立「警稅合成作戰中心」取締逃漏稅，犯罪者將面臨巨額罰金及刑事、行政責任，追溯可達30年。今年以來，歐、美、亞、非等國對大陸啟動一連串反傾銷、提高關稅、要求熔鑄地等舉措，顯見防堵大陸非法低價鋼品及守護自身產業已成國際共識，中鋼（2002）呼籲下游業者與終端用戶應遠離大陸買單逃稅疑慮的料源，避免台灣涉及此類非法鋼材交易，傷害台灣國際形象與正常貿易行為，同時降低受各國制裁大陸鋼材與鋼材製品牽連之風險(如反規避、洗產地等疑慮)，共同維護我國用鋼產業長遠發展的根基。中鋼刻正推動對大陸熱軋(含酸洗)貿易救濟措施的申請程序，另針對近期下製程產品如冷軋、電磁鋼片等整體進口量明顯增加情況已有掌握，將積極蒐集事證，適時應對。

全球經濟穩健回溫，雖近期亞洲鋼市面臨季節性因素壓抑需求，鋼市進入淡季調整期，隨短期負面因素淡化，消費需求可望逐漸釋出，復以下游庫存穩定去化，後市仍可期待，為確保下游接單動能，中鋼續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，針對今年8月月盤產品，為穩定市場信心，以維持平盤為主軸基調，並搭配多元配套方案，持續協助客戶因應低價進口鋼品的衝擊。

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