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比比昂進駐全家 App 帶動好物商城業績年增逾1.25倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂自6月18日進駐全家會員APP開設「比比昂日貨專區」，上線首三周（6/18到7/8）展現熱烈的買氣，帶動比比昂「好物商城」的業績較去年同期成長逾125%，成功吸引新客。

比比昂進一步觀察，30歲到49歲的全家會員為主力消費族群，男女消費比例則有較為明顯的差異，有別於比比昂本站難分軒輊的男女比55：45，於「全家」APP比比昂日貨專區下單的女性會員高達八成，主因比比昂特別根據「全家」會員喜好所規劃出的主題選品，如「日本家政女王」、「日本藥妝店一次購足」、「日本秘書精選伴手禮」等來進行分眾行銷推薦，成功吸引對日貨有著高度興趣的上班族與年輕家庭主婦的新客，同時持續在日本代標代購市場做出顯著的服務差異化。

比比昂揭露「全家」APP比比昂日貨專區的銷售數據，首三周熱銷前五名依序為：「DHC持續型維他命C」、「日清咚兵衛豆皮烏龍麵」、「WAKAMOTO乳酸菌腸胃錠」、「樂敦保濕酵素潔面乳」以及「片岡物產 辻利茶舖Tsujiri兩倍濃郁抹茶牛奶」，奪下冠軍的DHC維他命C共賣出約數千包，而第二名的日清咚兵衛豆皮烏龍麵也販售近3,500碗。從銷售趨勢中比比昂也發現到，消費者對於生活日用品的價差敏感度高，如DHC維他命C相較市面均價的價差高達40%-50%，漂亮的販售價格有效搶奪消費者眼球注意力，提升購買力。

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