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宗教不動產處理期限展延2年 劉世芳籲儘速申請

中央社／ 台北15日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀通過宗教團體不動產審認申請期限延長2年，內政部長劉世芳說，將積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，呼籲宗教團體把握延長2年期限申請，保障自身權益。

立法院會今天三讀通過修正「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條，將不動產權利歸屬審認申請期限延長2年，至民國115年6月9日截止。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳感謝立法院支持，讓修法順利完成，內政部會持續與地方政府協力，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業。

內政部說，延長申請期限為宗教團體爭取更多時間，有助於釐清並解決複雜的不動產權屬問題。過去2年期間，內政部透過多次放寬文件審查的採認原則、降低申請門檻、辦理說明會、為地方政府爭取獎助經費等措施，積極協助宗教團體申請及辦理不動產權屬審認作業。

內政部指出，暫行條例在中央與地方政府通力合作下，至今已協助超過700家宗教團體，完成超過600筆不動產更名登記、1400筆不動產限制登記。

內政部說，提醒尚未申請的宗教團體把握申請期限，在未來2年內向所在地的民政主管機關辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，如有疑問可到內政部全國宗教資訊網，或向各地方政府諮詢窗口洽詢。

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