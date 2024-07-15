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研調：盼充電時間與加油相近 電纜廠搶攻液冷充電槍

中央社／ 台北15日電

研調機構DIGITIMES研究中心分析師林芬卉指出，由於液冷充電槍大幅縮短電動車充電時間，並讓車主更好抓握，所以掌握技術關鍵的電線電纜廠積極投入，並主導系統開發。

林芬卉表示，電動車普及速度與充電樁基礎建設息息相關，為將充電時間縮短至接近加油時間，充電樁正朝向350kW以上液冷直流超充發展，透過將電源模組和充電槍線改為液冷方式，解決大功率充電產生熱的問題。

DIGITIMES說明，液冷充電槍線大幅提升車主的使用體驗，與一般快充槍線相比，液冷充電槍線重量更輕、線徑更小、更好抓握，且能有效控制溫升，持續採用大電流充電，進而縮減充電時間。

另外，液冷槍線較一般槍線總重量減少約30%至40%、電纜直徑縮減至38公釐（mm），且液冷電纜裡的溫度只比室溫高約攝氏20度，顯示其有效地將熱量導出，能承載的電流為傳統纜線的3倍。

DIGITIMES分析，搭載液冷充電槍線的大功率充電樁具有散熱佳的優勢，但價格較同規格的一般充電樁高約4成，其中，液冷充電槍線成本較一般直流槍線高約10倍，原因是液冷電纜製作涉及許多專門技術，包括熱脹冷縮空間、纜線結構設計、冷卻系統設計等。

因此，在液冷充電槍系統的生態系中，纜線廠通常處於主導地位，連接器廠通常是根據纜線廠的設計要求，開發符合規格及安全要求的產品；在國外，纜線廠通常是連接器廠的股東。

林芬卉認為，外商在液冷充電槍線發展較為領先，主因其已成立聯盟組織，並制定液冷槍線標準規範。相較下，台灣業者加入聯盟時間較晚，液冷電纜的推出時程落後於外商；但因液冷充電槍線屬高單價及高獲利產品，仍吸引具技術能力的纜線業者投入此一領域。

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