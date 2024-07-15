快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

豐興：鋼筋零星買盤進場 本週平盤

中央社／ 台北15日電

國際廢鋼報價持平，條鋼廠豐興國內廢鋼本週連6週平盤、型鋼產品基價連5週平盤。鋼筋基價上週調漲新台幣200元後，市場零星買盤進場，本週再開出平盤。

豐興本週廢鋼收購牌價維持每公噸1.05萬元，型鋼維持每公噸2.62萬元，鋼筋價格每公噸1.93萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每噸357美元，美國貨櫃廢鋼本週報價小漲為每噸347美元；澳洲鐵礦砂由每噸106.6美元，上漲至每噸107.9美元。

豐興指出，日本廢鋼方面，亞洲因夏季限電廢鋼需求下降，出口報價持平；美國廢鋼方面，國內收購價下跌有限，受海運費調漲，支撐美國廢鋼小漲。

鐵礦砂方面，大陸上週鋼品市場週初全面下跌，週末跌幅收斂，以小跌做收；華南地區大雨告一段落，鋼品需求可能在7月迎來反彈，且市場期待政府提出利多，期待後勢走出短期谷底。

延伸閱讀

新北曳引車載過長鋼筋 疑迴轉狠刮停等紅燈車肇事

美國汽油需求激增 消費者信心疲軟與聯準會降息預期成焦點

川普賭盤勝選機率大增 川普概念股受惠受到關注

富蘭克林投顧：美國通膨報喜 各債市齊揚

相關新聞

全台五大「千戶大區」曝 專家揭熱銷原因

新青安帶動，2024年上半年房市交易蓬勃。永慶房產集團統計實價登錄資訊，今年1至5月全台中古屋前十熱銷行政區中，有五個行...

立院三讀 宗教團體不動產處理期限展延2年

「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已屆滿。立法院會今天三讀通過，將申請期限由2年延長為4年。內政部表示，...

立院三讀 建立不動產估價助理員制度

立法院會今天三讀修正通過不動產估價師法部分條文，增訂建立不動產估價助理員制度，協助不動產估價師辦理內外業務相關工作，並明...

北市「黃紅單」建物新增25棟 專家提最佳解方

花蓮大地震後，全台黃、紅單「危險建築」增加不少，根據統計，即便不是位於震央且當時震度僅5級弱的台北市，到今年5月建物也多...

桃園捷運綠線年底試車 兩重劃區包辦漲幅前五名

桃園捷運綠線首列列車將於今年底進行試車，台灣房屋統計實價，近三年桃捷綠線車站周邊800公尺內房價，漲幅前二名均是鄰近小檜...

桃園捷運綠線年底試車 這三站3年漲四成

桃園捷運綠線首列列車將於今年底進行試車，意味著桃園捷運工程邁入重要里程碑，周邊房價也持續攀升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。