豐興：鋼筋零星買盤進場 本週平盤

國際廢鋼報價持平，條鋼廠豐興國內廢鋼本週連6週平盤、型鋼產品基價連5週平盤。鋼筋基價上週調漲新台幣200元後，市場零星買盤進場，本週再開出平盤。

豐興本週廢鋼收購牌價維持每公噸1.05萬元，型鋼維持每公噸2.62萬元，鋼筋價格每公噸1.93萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週持平為每噸357美元，美國貨櫃廢鋼本週報價小漲為每噸347美元；澳洲鐵礦砂由每噸106.6美元，上漲至每噸107.9美元。

豐興指出，日本廢鋼方面，亞洲因夏季限電廢鋼需求下降，出口報價持平；美國廢鋼方面，國內收購價下跌有限，受海運費調漲，支撐美國廢鋼小漲。

鐵礦砂方面，大陸上週鋼品市場週初全面下跌，週末跌幅收斂，以小跌做收；華南地區大雨告一段落，鋼品需求可能在7月迎來反彈，且市場期待政府提出利多，期待後勢走出短期谷底。

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