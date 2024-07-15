快訊

中共對台海嚴格執法 賴政府能因應這場無煙硝戰爭？

叔叔過世姪女提領存款慘挨告 「2關鍵」一二審判無罪

高雄逮1女！林士傑命案警追權利車流向 她透過臉書購買第2、3輛作案車

立院三讀 宗教團體不動產處理期限展延2年

中央社／ 台北15日電
圖為立法院長韓國瑜敲槌通過法案。 中央社
圖為立法院長韓國瑜敲槌通過法案。 中央社

「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已屆滿。立法院會今天三讀通過，將申請期限由2年延長為4年。內政部表示，秉持為宗教界服務立場，支持延長申請期限，以保障權益。

民進黨立委王美惠、吳琪銘、林岱樺、陳亭妃，以及國民黨立委張嘉郡等人提案，「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已在6月11日屆滿，卻仍有過半宗教團體因各類因素尚未申請，為保障宗教團體權益，因此提案修法延長申請期限。

立法院會今天三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條，將宗教團體向主管機關申請不動產權利歸屬審認期限，從條例施行之日起2年內，延長為4年。

內政部書面報告表示，據統計，截至5月底計有608家宗教團體已提出不動產權利歸屬審認申請，其中556筆不動產完成更名登記，1377筆不動產完成限制登記。

內政部說，部分宗教團體表示因特殊狀況，在文件資料準備上需耗費較多時間，建議延長申請期限。內政部秉持為宗教界服務的一貫立場，支持延長申請期限，並積極協助宗教團體辦理不動產權利歸屬審認作業，保障宗教團體權益。

延伸閱讀

影／場面火爆！藍綠立院會議室爆衝突 陳玉珍1人大戰綠委被壓倒

藍綠衝突徐巧芯控：張宏陸搶議事錄 王美惠掐脖

聯結車裝行車紀錄申訴超速卻不被採證 駕駛控影響生計

綠營嘉市「內訌未解」反濫權宣講鬧雙胞 黨部文化路夜市遊街先行

相關新聞

全台五大「千戶大區」曝 專家揭熱銷原因

新青安帶動，2024年上半年房市交易蓬勃。永慶房產集團統計實價登錄資訊，今年1至5月全台中古屋前十熱銷行政區中，有五個行...

立院三讀 宗教團體不動產處理期限展延2年

「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已屆滿。立法院會今天三讀通過，將申請期限由2年延長為4年。內政部表示，...

立院三讀 建立不動產估價助理員制度

立法院會今天三讀修正通過不動產估價師法部分條文，增訂建立不動產估價助理員制度，協助不動產估價師辦理內外業務相關工作，並明...

北市「黃紅單」建物新增25棟 專家提最佳解方

花蓮大地震後，全台黃、紅單「危險建築」增加不少，根據統計，即便不是位於震央且當時震度僅5級弱的台北市，到今年5月建物也多...

桃園捷運綠線年底試車 兩重劃區包辦漲幅前五名

桃園捷運綠線首列列車將於今年底進行試車，台灣房屋統計實價，近三年桃捷綠線車站周邊800公尺內房價，漲幅前二名均是鄰近小檜...

桃園捷運綠線年底試車 這三站3年漲四成

桃園捷運綠線首列列車將於今年底進行試車，意味著桃園捷運工程邁入重要里程碑，周邊房價也持續攀升。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。