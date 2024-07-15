立院三讀 宗教團體不動產處理期限展延2年
「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已屆滿。立法院會今天三讀通過，將申請期限由2年延長為4年。內政部表示，秉持為宗教界服務立場，支持延長申請期限，以保障權益。
民進黨立委王美惠、吳琪銘、林岱樺、陳亭妃，以及國民黨立委張嘉郡等人提案，「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間已在6月11日屆滿，卻仍有過半宗教團體因各類因素尚未申請，為保障宗教團體權益，因此提案修法延長申請期限。
立法院會今天三讀通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條，將宗教團體向主管機關申請不動產權利歸屬審認期限，從條例施行之日起2年內，延長為4年。
內政部書面報告表示，據統計，截至5月底計有608家宗教團體已提出不動產權利歸屬審認申請，其中556筆不動產完成更名登記，1377筆不動產完成限制登記。
內政部說，部分宗教團體表示因特殊狀況，在文件資料準備上需耗費較多時間，建議延長申請期限。內政部秉持為宗教界服務的一貫立場，支持延長申請期限，並積極協助宗教團體辦理不動產權利歸屬審認作業，保障宗教團體權益。
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