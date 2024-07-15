全台五大「千戶大區」曝 專家揭熱銷原因

新青安帶動，2024年上半年房市交易蓬勃。永慶房產集團統計實價登錄資訊，今年1至5月全台中古屋前十熱銷行政區中，有五個行政區交易量突破千戶。其中，桃園市及台中市各囊括兩個行政區，另一個為新北淡水。

桃園市以桃園區及中壢區雙奪熱銷行政區冠、亞軍，2024年前五個月交易戶數分別為1420戶與1383戶領先全台。

永慶房屋研展中心陳金萍表示，桃園市製造業發達吸引眾多就業人口，近年來各項重大建設也開始陸續開發，再加上TPASS通勤月票實施降低通勤成本，相對親民的房價也吸引不少雙北與新竹地區的買方選擇在桃園購屋置產。

桃園區與中壢區也是桃園市重要的商業中心與交通樞紐，生活機能便利、交通發達，目前2字頭房價，相當受首購、換屋或是通勤等民眾歡迎。

交易量同樣突破千戶的台中市西屯區與北屯區各以1220戶及1155戶上榜熱銷行政區。陳金萍指出，近年中科台中園區磁吸產業與人口，讓西屯與北屯房市發展蓬勃，許多新興重劃區推案熱絡，帶動中古屋交易市場續熱。

交通方面，區域內台中捷運綠線、藍線等軌道建設陸續推進，搭配74號快速公路形成交通路網。此外，西屯與北屯中古屋平均3字頭房價、總價1500萬元上下的物件相當受購屋民眾歡迎。

新竹市也進入前十熱銷行政區，交易量995戶排名第六，陳金萍表示，新竹市是竹科的大本營，受惠於半導體產能需求增加帶動就業人口移入，也推升住宅需求，近年竹科周邊新屋、預售房價快速攀高，新竹市中古屋平均3字頭房價仍相對新案親民，吸引園區買方回頭關注。

高雄市三民區以985戶交易量名列第七。三民區生活機能完善，是高雄傳統房市交易熱區，不僅商業活動頻繁，交通方面也有台鐵、捷運及輕軌等優勢，新建案帶動下也讓中古屋房市更顯熱絡，2024上半年三民區中古屋房價平均2字頭，住宅平均總價約1000萬元上下，也是排行榜上住宅價格最低。

新北市則在人口優勢之下，有四個行政區進入前十熱銷行政區，其中淡水區以交易量1266戶突破千戶排名第三。

陳金萍指出，淡水區中古屋房價平均2字頭，平均總價約1000萬上下，房價相對實惠，再加上新市鎮釋出大量供給，也帶動房市交易熱絡。隨著新市鎮持續發展，加上淡海輕軌通車強化區域內交通機能，未來還有淡海大橋等建設紓解對外交通等利多加持，可望繼續帶動淡水房市熱絡。

陳金萍表示，新北第一圈的中和區、新莊區與板橋區買氣表現也相當暢旺，這幾個行政區人口密集、生活機能完備，加上捷運站點密集坐落，能有效縮短新北市到台北市的通勤時間，房價比起台北市實惠許多，加上房地產具有資產保值的雙重效益，房市交易表現亮眼。 2024年1至5月前十熱銷行政區 資料來源／永慶房屋

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