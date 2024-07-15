北市「黃紅單」建物新增25棟 專家提最佳解方

花蓮大地震後，全台黃、紅單「危險建築」增加不少，根據統計，即便不是位於震央且當時震度僅5級弱的台北市，到今年5月建物也多出25張列管的黃紅單，不少建物都有受損，甚至結構面臨損壞。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，建物一旦被列為黃、紅單「危險建築」，就算事後有補強、銷單，也很難保證下次地震能存活，而且，一旦建物被貼過黃紅單，民眾對於建物居住安全的疑慮就很難消除。此外，雖然拿到黃紅單的建物可以用補強的方式進行修復，但是再怎麼修復也很難回到結構受損前的狀態。

劉永昌指出， 列管「危險建築」中的紅單，是指主結構受損有結構安全顧慮或地基不穩者；黃單則是受損情形無結構安全顧慮，但內部非屬主結構的物件有掉落傾倒傷人顧慮，或鄰近環境有建築物傾倒疑慮可能受波及等情況。

他表示，紅單建物確實要考慮是否拆除作為主要選項，而黃單則還可以用補強方式進行補救與居住，但是即便補強，多數民眾心裡也會怕怕的，甚至可能影響到房屋的交易價值。

劉永昌表示，比起補強來修復，老屋加速都更重建，才是目前位處地震帶的台灣房屋的最佳解方。

不過他指出，現在大樓採用的建築材料，主要是鋼筋、鋼骨及混凝土。這種建築剛性強，蓋出來的大樓雖非常堅固，但也因此地震造成大樓搖晃的時候，最大的彎矩破壞力就會順著柱子集中在一樓柱體上，一旦地震力大過於大樓的結構設計強度時，一樓柱體就容易開始破壞。民眾參與都更蓋新屋，應注意大樓遇強震不倒或強化1F軟弱層的抗震力。

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