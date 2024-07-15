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桃園捷運綠線年底試車 兩重劃區包辦漲幅前五名

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園捷運綠線年底試車帶動周邊房價持續走高。圖／台灣房屋提供
桃園捷運綠線年底試車帶動周邊房價持續走高。圖／台灣房屋提供

桃園捷運綠線首列列車將於今年底進行試車，台灣房屋統計實價，近三年桃捷綠線車站周邊800公尺內房價，漲幅前二名均是鄰近小檜溪重劃區的G09站、G08站，漲幅分別達44.9%、43.1%。

第三為八德麻園商圈的G03站，第四、第五為八德擴大重劃區附近的G01站、G02站，前五名漲幅至少3成起跳。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園捷運綠線全長27.8公里，設有21個車站，其中G11到G14，以及G31、G32的北段七站，預計2026年先行通車，G32坑口站可與機捷轉乘，實現北北桃一小時軌道生活圈。

張旭嵐指出，綠線工程進度穩定，沿線車站周邊房價屢創新高，尤其是鄰近小檜溪重劃區與八擴重劃區的站點，漲幅最明顯，主要是新興重劃區擁有優質完善的公共基礎設施及高綠覆率，居住環境舒適，吸引消費者目光。

她表示，小檜溪重劃區坐落桃園市中心，因緊鄰經國特區、藝文特區、桃園車站商圈，周邊生活機能佳，因此發展十分迅速，不僅建商推案積極，房價也快速飆漲，2020年時預售屋單價僅3字頭，今年預售屋平均價碼已站上5字頭，帶動中古成屋行情，成為捷運綠線周邊漲幅最大的重劃區。

台灣房屋八德社區旗艦直營店店長孫中鵬分析，八德擴大重劃區周邊站點擠進漲幅前五名，主要是八擴不僅有捷運綠線的遠景可期，國道三號也計劃新增大鶯豐德交流道，加上新北捷運三鶯線，亦規劃延伸到八德與綠線轉乘，因此未來八德將成為桃園往來雙北的軌道門戶，也讓生活環境優質的擴大重劃區，更受雙北買家青睞。

孫中鵬指出，八擴重劃區經過多年發展，主要幹道的豐德路和興豐路，已集結全聯、寶雅、藏壽司、星巴克等商家，且重劃區後續還將規劃設置仁德國小，中央大學也預計在G01站附近的校地，設立中大醫院，隨著生活機能日益完備，當地的新成屋均價站穩3字頭，續朝四字頭邁進，預售新案更出現每坪48萬元的高價，預期捷運綠線完工通車後，房價仍有上揚空間。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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