美大選白熱化 海運業：紅海解封無期

美國總統大選白熱化，參選人川普遇刺，海運業人士擔憂，接下來美國將無暇顧及以哈戰事，紅海解封無期；加上美東碼頭勞資談判不樂觀，罷工很可能上演。兩大因素無解下，全年貨櫃海運恐都維持高檔。

不過，業界人士也認為，國際情勢動盪，緊張情勢升溫，資金料將尋求避險，而海運業者包括長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）等，下半年獲利將遠高於上半年，可望成為避險資金青睞的對象。

近日，原本已經露出和平曙光的以哈和談，似乎難以底定。最新傳出以色列打破和談共識、哈瑪斯也擬退出和談，紅海將無和平的理由，將使下半年的海運挑戰更大，航運界認為，全年都恐將不平靜。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達5,051美元，周漲194美元，漲幅3.9%；近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲， 運價753美元、上漲23美元，周漲幅3.1%。

上周運價終止連13漲，關鍵是美西報價鬆動，專家指出，以哈問題原本露出和談曙光，讓航商報價不再是鐵板一塊，甚至部分超級大客戶還可能拿到「買五送一」之類的佛心價，不過，就在這兩天國際情勢丕變後，恐怕會「推倒重來」。

專家分析，第一、以哈在拜登政府的運作下，原本雙方都快要坐下來談了，但這兩天以色列積極清空加薩，導致不少平民喪生，哈瑪斯也譴責以色列和談無誠意，揚言退出和談。

加上川普遇襲事件，導致川普不僅將穩獲提名，甚至勝選機會也大增，拜登政府勢將投入更多資源在大選上，而無暇他顧，恐導致以哈和談成爛尾，若果，紅海問題將一直延續到美大選過後才可能收拾。

其二，國際碼頭工人協會（ILA）近期表示，勞資協議還遠未達成，包括部分勞資紛爭乍起，工會發表的最新聲明指稱，罷工將「愈來愈有可能」。勞方工會也指稱，資方的時間不多了，因為9月底前協議將到期，必須在此前完成新合約。

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