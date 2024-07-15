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創新論壇17日登場 政府打造智慧永續新台灣

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
蕭副總統將出席17日創新論壇。 聯合報系資料照
蕭副總統將出席17日創新論壇。 聯合報系資料照

全球智慧化時代已經來臨，台灣正好在全球供應鏈中扮演關鍵角色，因此，賴總統在就職演說中提出「國家希望工程」、發展五大信賴產業，政府將持續落實賴總統政見，投資未來世代，並打造智慧永續的新台灣。

經濟日報將於17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討如何透過快速發展的AI等新科技，賦能永續。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，協辦單位為中保科技集團、長榮集團、元大投信。

副總統蕭美琴將出席2024創新論壇，並擔任開幕致詞貴賓，預期將針對當前全球重要議題、以及政府未來目標分享看法。

我國在科技產業發展上一直都在全球供應鏈上占有一席之地，尤其數位科技是現今世界各國全力發展的產業，而台灣在經過百年大疫後，仍舊能展現強大韌性和適應能力，甚至在面臨這些全球性衝擊之下，仍在經濟成長等面向交出亮眼成績單。

正因為台灣擁有強大的科技實力及創新能力，半導體產業也持續領先全球，吸引大量國際投資。除此之外，其他百工百業也都需要政府在政策上的支持，尤其是未來在數位轉型及淨零轉型過程中，台灣能夠走在世界最前端，這是政府的目標。

賴總統在520就職前就曾提出「國家希望工程」，台灣未來要發展半導體、AI、軍事工業、安全監控、次世代通訊等五大信賴產業，並推動台灣成為「人工智慧島」。這也凸顯出政府的決心，要在這個數位科技時代，有責任形塑下一個階段台灣經濟成長新動能。

為達成此目的，總統府也宣布成立三大委員會，用來面對如今氣候變遷、社會韌性，以及健康促進等全球關注的重要議題。賴總統並多次重申推動第二次能源轉型的決心，台灣要發展多元的綠能、智慧電網、強化電網韌性為主軸，在維持穩定供電的前提下，繼續增強能源自主性。

同時也要降低能源系統碳排放，並滿足產業綠色供應鏈要求的綠電，讓未來發電來源更多元、結構更穩定，不僅要落實淨零路徑，同時也要在打造永續綠生活、綠色金融的基礎上，調適環境韌性，邁向國土永續。

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