數位行銷／活用生成式AI提高SEO效率
搜尋引擎優化（Search Engine Optimization，SEO），是一種提高網站在搜尋引擎中排名的策略。其目的是增加網站的可見度，吸引更多的自然流量（即未經付費的流量）。SEO涵蓋多個方面，包括關鍵字研究、內容產製、網站結構優化與反向連結建設等。
為什麼近年來許多企業開始重視SEO？因為，SEO對企業的價值顯而易見，包括一、提升品牌知名度：更高的搜尋排名，意味著擁有更多的曝光機會。二、增加網站流量：SEO成效良好，可以吸引更多目標用戶訪問網站。三、提高轉換率：SEO不僅能吸引流量，更可吸引高品質的流量，進而提高銷售轉換率。四、撙節行銷成本：相比於付費廣告，SEO是一種較為經濟且能持續的行銷方式。
毫無疑問，生成式AI工具可以自動生成高品質的內容，進而大大提高SEO的效率。那麼，要如何開始行動呢？以下三個步驟提供參考。
第一步：關鍵字研究
企業需要了解目標用戶常用的搜尋關鍵字，並將這些關鍵字整合到網站內容中。我們可以使Google Keyword Planner、Ahrefs、SEMrush等工具，可以幫助發現熱門關鍵字及其搜尋量。
第二步：內容產製
生成式AI工具在內容產製方面，具有顯著的優勢。想要使用AI創建SEO友好內容，可參考五個重點。首先，選定關鍵字：確定要針對的主要和次要關鍵字。其次，撰寫大綱：擬定文章結構，確保內容邏輯清晰。第三則是使用AI工具生成內容。以GPT-4為例，可以輸入關鍵字和大綱，生成高品質的文章，並利用Wordhero或Shopia等工具，進行編輯和優化。
接下來的第四個重點是優化關鍵字：確保關鍵字自然地分布在標題、段落與圖片alt屬性等處。第五是增加內外部連結：內部連結有助於提升網站結構和用戶體驗，而外部連結則可提高網站的權威性。
第三步：技術SEO優化
技術SEO優化是提升網站性能和用戶體驗的重要環節，包括網站速度優化：使用工具如Google PageSpeed Insights，確保網站加載速度快；行動裝置瀏覽優化：確保網站在各種裝置上，都能有良好的顯示效果；結構化數據標記：使用Schema.org標記，幫助搜尋引擎更好地理解網站內容。以及 SSL：安裝SSL，確保網站安全性，可以提高用戶信任度。
要留意的是注意事項有四，一是避免過度優化：過度堆砌關鍵字，有可能被搜尋引擎懲罰，建議大家應保持內容的自然流暢。二是內容品質：確保AI輔助生成的內容具有可讀性，避免粗製濫造的內容。三為用戶體驗：SEO不僅為了搜尋引擎的排名，更需要關注用戶體驗，提供有價值的內容。
此外也需遵守搜尋引擎規則：避免使用黑帽SEO技術，請務必遵守各家搜尋引擎遊戲規則。
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