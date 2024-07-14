經濟選書／心態致勝 創造成長文化

組織心態的文化和個人一樣，並不是完全屬於定型或成長心態，而是在一個連續的光譜上發揮作用。過去十年的研究裡，我和我的團隊已經確認心態文化光譜上的兩端分別是天才文化和成長文化。

天才文化聽起來很吸引人，對吧？但想想幾個象徵天才文化的領導者：第一個是療診（Theranos）公司的執行長伊麗莎白．霍姆斯 （Elizabeth Holmes）。她從史丹佛大學退學，並在史丹佛大學教授的支持下，創立一家現在惡名昭彰的血液檢測公司。支持她的人本來以為自己發現矽谷下一位能夠顛覆世界的人。但療診的領導階層不僅沒有兌現承諾，還在面對問題時撒謊。霍姆斯最後被判詐欺和共謀。

另一個是阿里夫．納克維（Arif Naqvi），他同樣偽裝成有影響力的投資人，他的阿布拉吉（Abraaj） 私募股權基金，主要支持自覺資本主義 （conscious capitalism）。納克維和霍姆斯一樣，都讓投資人目眩神迷。投資人對絕頂聰明的他印象深刻，但這一切都是假象。

天才文化與定型心態系出同門，主要抱持的信念是天賦和能力是與生俱來的，你要嘛擁有「它」，要嘛沒有它。天才文化最重視聰明才智，因為聰明才智看起來就像是天生的。天才文化幾乎只在意高人一等的固定智力，因此去這些組織應徵工作的人通常會強調他們的智商、考試成績、學術和智力獎項以及成就，希望人們認為他們有價值、是少數能雀屏中選的人。

雖然成長心態文化也需要聰明的人，但這類文化希望人們有強烈的動機，並能透過學習、嘗試新策略以及遇到困難時尋求協助來提升自我能力。因此，人們應徵工作時不會只強調他們的成功，還會凸顯他們為了實現目標所克服的挑戰、他們對工作的付出及進一步發展。成長心態文化的核心理念是，透過良好的策略、指導和組織協助，可以磨練和強化人才和能力。

就像個人心態能夠預測一個人的行為和結果一樣，心態文化也是如此。研究清楚顯示，組織心態可預測個人、團隊和組織的成功。心態會影響人們是否合作、是否會提出創新想法和解決方案、是否願意冒險、是否會從事有礙倫理道德的行為，例如隱藏資訊、隱瞞錯誤和竊取別人的點子。最後，心態會影響公司是否能從不同群體的見解中受益，或是這些人的觀點仍然被屏除在外。

你將在書中看到納德拉如何創造成長文化，這種文化形塑微軟的投資策略、與蘋果和其他競爭對手合作的能力，以及從技術失敗中復原的能力。（摘自《心態致勝領導學》，天下文化出版）