台中蛋殼區房價狂漲 這裡是「隱藏版潛力區」?

中科台中園區龐大商機與人口紅利，持續帶旺周邊區域房市，除了西屯、沙鹿近5年房價漲幅突破八成之外，業者統計指出，「潭雅神」地區房價漲勢也多達五至七成，其中，房價基期最低為神岡，已成中科周邊「隱藏版潛力區」。

中科台中園區去年表現亮眼，去年全年營業額達9,300億元、成長幅度多達15%，由於台積電正於中科二期擴廠打造1.4奈米以下先進製程，周邊房市持續增溫。

根據元宏不動產加值服務平台彙整截至今年6月實價資訊，中科周邊除了沙鹿、西屯5年內房價漲幅突破8成，潭子，大雅、神岡「潭雅神」地區因國道四號通車後聯外便利性大增，同樣表現不俗。

其中，神岡在市府推動擴大神岡都市計畫產業園區、神岡豐洲科技工業園區二期之下，迎來大量產業與人口進駐，進而帶動房市需求，近5年房屋均價漲幅多達69%。雖然漲多，但目前平均房價一坪約32萬，吸引建商進場推案。

像是久樘開發就相中神岡區域發展前景，在緊鄰潭雅神綠園道的近千坪臨路基地，推出新案「久樘南方童畫」，個案訴求建商品牌、便捷交通與生活機能，開車20分鐘車程可達中科。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，神岡區除了擁有豐原區外溢地緣利多，豐洲科技園區、擴大神岡都市計劃兩房市題材，更有連結市區的交通路線，為房市發展空間增添大利多。

他表示，眼下房市因為比價效益，買氣常有往外圍發展也屬尋常，其鄰近中科區域新案動輒5、6字頭，大雅區因鄰近中科，實價揭露新案也走高到4、5字頭。

陳炳辰表示，實價沙鹿都有建案站上5字頭，更彰顯神岡區價格優勢，如今建案賣在1,500萬~2,000萬元，也比起大雅區平均站上2,000萬元更具吸引力，房市溫度可望升高。 資料來源:元宏不動產加值服務平台

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