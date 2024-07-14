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暑期旅遊必記！「海外突發疾病」理賠4大重點流程

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近期日本爆發了由A型鏈球菌引起的嚴重感染症，俗稱「日本食人菌」，致死率高達30%，造成赴日旅遊的旅客人心惶惶；加上近期新冠疫情再度升溫，為了防範感染，除了做好勤洗手、配戴口罩、保持傷口清潔等，出國旅遊的旅平險保障更是不可少。旅遊平安險是保障旅客在海外面對各種突發情況的重要保障，除了常見的意外受傷和行李損失，旅平險還提供「海外突發疾病」的理賠

安達產險指出，出國旅遊或差旅時，遭遇突發疾病應謹記四大重點，幫助回國後的理賠程序。同時，安達產險也在暑期旅遊旺季，推出五大升級保障，其中針對台灣旅客最愛前往日本和韓國，推出海外突發疾病限額升級150%，目前為業界唯一最高保障。舉例 : 前往日本旅遊，若投保海外突發疾病保額100萬的計畫別，實際該項保障額度為150萬。

平安快樂的出遊，旅平險是相當重要的一個防護網，安達產險指出，當旅客在海外倘若遭受事故需要就醫時，旅平險將涵蓋相關醫療費用，包括醫生診療、住院治療及藥物費用等，整理4大理賠重點及流程：

1. 立即就醫：在突發疾病後，立即尋求當地醫療機構協助。

2. 保存醫療證明：保留所有醫療報告、診斷書和醫療費用單據。

3. 聯絡保險公司：盡快聯絡保險公司，告知情況並提供必要的醫療文件。

4. 提交理賠申請：根據保險公司的規定，提交完整的理賠申請和相關文件。

安達產險表示，7、8月是國人出國旅遊的旺季，自7月1日起，升級5大項目的保障，包括針對特定地區「海外突發疾病」限額調整，包括台灣旅客最愛前往的日本和韓國之海外突發疾病限額即升級150%，目前為業界最高保障。這些保障包括高額的住院及門診醫療費用，急診費用，以及法定傳染病如Covid-19和猴痘的相關治療費用。旅客可以至安達官網進行線上試算保費、出發前一小時即時投保，特別適合自由行的旅客，出國時想要放心玩。

除了日韓海外突發疾病限額提升150%，針對歐洲、澳洲、紐西蘭也提升保障150%；美國、加拿大保障提升至250%；並將原本最高5萬美金的海外急難救助服務提高至10萬美金，讓旅客在遇到突發狀況時能夠即時獲得急難所需援助。同時，為了應對不可預見的旅遊變動，安達產物提供了最高5萬元的旅遊取消及旅程更改理賠，讓行程更加靈活且享有充分的保障。

安達產險提供的全面保險方案和迅速的理賠服務，讓旅客能夠安心享受旅程。即日起至9/30，進入安達產險官網線上投保海外旅平險，不限投保金額，都能參加City Café提貨卡抽獎活動，7/31前更有早鳥優惠，再抽1500元王品集團美食券。此外，會員更可尊享專屬禮遇加碼抽茶籽堂旅行沐浴組、下午茶即享券等多樣好禮。

理賠 產險

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